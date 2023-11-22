李佳芯台慶慘被無綫「埋堆堆」遮樣 樂易玲讚Ali明白事理「仲有好耐合約 唔會嘥咗佢」

星期日晚TVB台慶2023，盛傳被雪嘅李佳芯Ali 都有現身，而TVB內地串流平台「埋堆堆」微博，將Ali有份現身於陳慧嫻演唱《跳舞街》時嘅大頭片段，以模糊效果遮面。有網友留意到，TVB內地平台直播台慶現場情況時，李佳芯同樣冇得見人。而去年同樣嘅直播進行期間，Ali同陳展鵬出場嘅部份直情插播其他片段。

日前TVB舉行員工獎勵活動，向効力多年嘅同事頒發俗稱「老人牌」嘅金牌。高層樂易玲負責頒獎之外，自己都獲得20年長期服務獎。負責管理藝人嘅樂小姐受訪期間，又突然好感性、眼濕濕咁話多謝同事們用心工作同熱愛公司，仲話「有時『加監』（加長合約），一拎過去，佢哋睇都唔睇（動筆簽約），大家並肩作戰。」

樂小姐回應Ali被遮樣事件時表示，「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾偈、食飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」Ali份約到幾時完？樂小姐表示「仲有好長」。