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娛樂
2023-11-22 15:45:40

李佳芯台慶慘被無綫「埋堆堆」遮樣 樂易玲讚Ali明白事理「仲有好耐合約 唔會嘥咗佢」

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李佳芯台慶慘被無綫「埋堆堆」遮樣 樂易玲讚Ali明白事理「仲有好耐合約 唔會嘥咗佢」

李佳芯台慶慘被無綫「埋堆堆」遮樣 樂易玲讚Ali明白事理「仲有好耐合約 唔會嘥咗佢」

星期日晚TVB台慶2023，盛傳被雪嘅李佳芯Ali 都有現身，而TVB內地串流平台「埋堆堆」微博，將Ali有份現身於陳慧嫻演唱《跳舞街》時嘅大頭片段，以模糊效果遮面。有網友留意到，TVB內地平台直播台慶現場情況時，李佳芯同樣冇得見人。而去年同樣嘅直播進行期間，Ali同陳展鵬出場嘅部份直情插播其他片段。

TVB台慶2023｜在無綫大陸平台分享的片段見到李佳芯Ali被打格。 TVB台慶2023｜在無綫大陸平台分享的片段見到李佳芯Ali被打格。 李佳芯（Ali）絕對是女神級 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。

日前TVB舉行員工獎勵活動，向効力多年嘅同事頒發俗稱「老人牌」嘅金牌。高層樂易玲負責頒獎之外，自己都獲得20年長期服務獎。負責管理藝人嘅樂小姐受訪期間，又突然好感性、眼濕濕咁話多謝同事們用心工作同熱愛公司，仲話「有時『加監』（加長合約），一拎過去，佢哋睇都唔睇（動筆簽約），大家並肩作戰。」

樂小姐回應Ali被遮樣事件時表示，「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾偈、食飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」Ali份約到幾時完？樂小姐表示「仲有好長」。

樂易玲大讚李佳芯Ali係個好好嘅藝人 樂易玲大讚李佳芯Ali係個好好嘅藝人，又指後者與TVB仍有很長合約

李佳芯Ali 2018年憑《BB來了》一劇榮登TVB視后，本來發展備受看好，但於年前社會事件過後懷疑被雪，封后之後只拍過3套劇，《愛美麗狂想曲》同《智能愛人》都被安排喺串流平台上架後先播。近期Ali直情被安排拍綜藝做主持，新近推出嘅《日本18種住法》甚至要住凶宅。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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