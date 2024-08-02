李佳芯同TVB未傾掂續約　Ali：機會比錢重要

Ali喺出席奧運打氣活動時，期間被傳媒問及有關工作嘅問題，佢就話拍完《麻雀樂團》後就去咗英國放一個短假期，期間同普通人一樣去上吓堂，感受生活，沉澱下一個角色要點做，同埋諗自己下一樣想做啲咩 ，最近先至返香港。

李佳芯入行多年，18年憑《BB來了》嘅港媽唐恬兒一角榮升視后，演技備受肯定兼深得網民愛戴。早前相隔近3年，Ali再獲安排與視帝譚俊彥合演新劇《麻雀樂團》。

TVB人氣花旦李佳芯（Ali）為公認嘅女神級藝人，加上性格貼地及出色演技，深受觀眾喜愛。佢同TVB嘅續約問題一直備受關注，早前Ali就話暫時未有定案，早前佢出席奧運打氣活動，期間透露最新進展。

唔會局限自己

至於新劇幾時出街，李佳芯就話唔知道，要睇公司安排幾時出街。之後，被問及現階段會唔會同TVB續約，Ali就話今次返嚟會同公司傾，上一次傾係開劇之前，所以返嚟都會再update。

佢仲表示自己好鍾意拍劇，不過同時佢唔會局限自己，如果有主持節目嘅工作，佢都願意去做。之後被問到會唔會向公司反映加人工，佢就話每一次都希望加少少，但呢個本身都係公司嘅傳統文化，每次都會加少少，但對演員或幕前嚟講嘅話機會比錢重要。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈