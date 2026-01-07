李佳芯指《麻雀樂團》冇獎攞好正常 享受自組工作室有主導權

李佳芯（Ali）今日（7日）出席藝術展覽活動，Ali特別為是次展覽展示兩幅書法的作品，以及創作全新作品 《生命的韌性》，作品首次以塑膠彩及油粉彩創作，於油畫布上呈現，描繪生命在不完美之中依然堅韌前行的狀態。Ali接受訪問坦言沒有信心開畫展，因為要花很多時間才完成一幅畫作。

拍《義和》情緒陷入崩潰邊緣

講到拍劇是否試過因為皮膚問題而造成困擾，她分享：「最嚴重試過背脊濕疹，同埋大髀都有濕疹，範圍都好大。好彩濕疹冇出現喺面部，如果有呢個問題一化妝就會好明顯。」Ali續說在馬來西亞拍攝《義和》飽受濕疹困擾，還出現咳嗽等症狀。

被問到拍攝《義和》的點滴，Ali興奮分享是次角色有很大的挑戰：「呢套劇都有幾多要聲嘶力竭去喊嘅劇情，如果情感唔夠深厚，我就會喊唔出。要等到狀態好差先喊得出。」Ali坦言演繹某一些情節要面對生離死別，情緒陷入崩潰的邊緣，要花時間去抽離角色。