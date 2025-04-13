李佳芯望黎諾懿助攻搵鄭伊健客串新劇 自爆有意用交友Apps：用返自己嘅樣

李佳芯（Ali）今日（13日）出席健步行活動，並在現場挑戰啦啦隊動作及分享近況。Ali接受訪問表示：「如果跑步的話我會下晝跑，會刻意避太陽。如果行山的話我就會包住成個人。」她更表示很喜歡跑步和做瑜伽。

真樣上交友app 被問到現階段的擇偶條件，Ali表示：「現在冇必要條件，因為有陣時發覺會遇到一個讓你心動，對方係咪都會為咗你心動，各方面係咪都溝通到，已經好難得。」講到會否考慮玩交友軟件認識伴侶，她說：「嘩，我冇咁大膽喎！」至於會否仿效衛蘭用黎姿靚相網上交友，她表示：「我成日覺得就算我用返自己個樣，啲人都唔會信，我可以試吓用呢個方法，我用返自己嘅樣上交友Apps，然後就話自己係李佳芯，但係對方一定唔會信。」

新劇賣關子 提到即將與舊拍檔黎諾懿飛大馬合作拍黑幫題材電視劇，Ali說：「暫時馬來西亞嘅劇仲有好多細節仲傾緊，但係唯一肯定嘅都係會同黎諾懿合作。」她透露即將會在六月尾開始進行拍攝。談及會否演繹「黑幫大家姐」的角色，她則保留神秘。談到黎諾懿的好友之一鄭伊健，她興奮表示：「如果搵佢客串兩場就好，鄭伊健係我嘅兒時偶像，如果佢肯嚟客串幾好。」

各有難處 提及最近魯振順參與會議怒斥TVB「山頭文化」批高層只會紙上談兵，Ali回應：「我冇參與過呢啲會議，未見識過。」至於會否有感同身受，她說：「其實我覺得兩者都好難，演員有演員嘅難處，呢個時勢真係經濟唔好，公司都有難處，好難平衡誰對誰錯，都有自己嘅難處。」她繼續指演員需要持續增值自己，呼籲各大片商可以考慮用香港演員。