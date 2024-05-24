李佳芯激減10磅疑患乙流　Ali未脫單但開心有粉絲愛錫

近日被指蜜運中的李佳芯（Ali）親回感情狀況，患病中的她激減10磅以致看起了很憔悴、很瘦，情況令人擔心。

只可以講冇好消息公布

Ali於5月22日回電視城開拍《麻雀樂團》時開腔回應被指脫單一事，「真係普通朋友食飯，唔係如果有好消息，係冇好消息，真係普通朋友食飯。」

對於被指跟一齊去日本那位男友人撐枱腳，Ali表示：「其實我覺得好得意，啲人好關心我嘅感情，好多謝大家關心，但我係一直都會同唔同嘅朋友食飯，但每次啲人見到同男士食就會好好奇，其實之前都影過好多次，甚至有啲唔係我嘅就話係我嘅岀咗新聞，所以我都覺得唔想講太多喇。（如果有新嘅戀情就等你公布？）我只可以講冇好消息公布。」