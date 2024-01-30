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娛樂
2024-01-30 12:24:00

李佳芯解封！夥拍譚俊彥主演TVB打牌題材新劇《麻雀樂團》

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李佳芯

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TVB視后李佳芯近年屢傳被雪藏，早前TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》上，有約在身兼有2項提名嘅Ali，居然不見芳蹤，甚至對頒獎禮不聞不問兼唔喺社交媒體出post。事後Ali解釋因為身體不適而缺席，但被問到係咪續約時，Ali就話未有實質結論，雙方洽談緊，似乎仲未傾掂數。

譚俊彥憑《換命真相》獲封視帝

譚俊彥憑《換命真相》獲封視帝

譚俊彥憑《換命真相》獲封視帝

外界都估Ali係咪等到今年完約走人，殊不知有傳媒今日爆料，TVB即將開拍嘅喜劇《麻雀樂團》，會由李佳芯夥拍譚俊彥Shaun組成視帝視后級主角陣容，似係釋出善意。

據報導指，《麻》故事一如劇名，係關於打麻雀同音樂，Ali飾演性格豪爽嘅麻雀館管數阿姐，而譚俊彥就飾演佢老闆。兩人會由歡喜冤家發展成為情侶，至於劇中Shaun有個女，將會由力捧小花郭柏妍主演。對比起Ali被冷待之後所拍嘅劇集《智能愛人》同《有種好男人》，《麻雀樂團》卡士到故事都明顯吸引好多。

李佳芯

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李佳芯近年主演劇集大幅減少

呢套劇將於3月開工，Ali回覆查詢時確認消息，仲話期待演新角色。而男主角Shaun都話已經睇咗劇本，覺得同Ali演歡喜冤家好好玩。

有傳Ali因為社會立場被內地封殺，去年底TVB台慶show《萬千星輝賀台慶》，即使李佳芯盛裝示人，但都係被冷待靠邊站。而過去2年TVB內地官方微博都將Ali喺台慶現身嘅鏡頭，以打格仔遮晒靚樣。貴為視后，李佳芯近年被安排做綜藝主持居多，主演劇集大幅減少，2020年至今只係拍過2套劇，相比上位期嘅一年三套劇簡直天淵之別。

李佳芯

李佳芯

去年底，掌管藝人事務嘅TVB高層樂易玲回應李佳芯被遮樣事件時表示，「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白，佢知我哋好錫佢」。樂小姐又大讚Ali係個好好嘅藝人，「真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會」。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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