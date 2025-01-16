李佳芯(Ali)與無綫續約問題一度膠著，早前無綫官方網頁正式將她的頁面剔除。回復自由身的她承認去年12月已經跟無綫正式完約。她表示跟無綫12年的感情是非常難忘，當中充滿甜酸苦辣。問到日後的發展，她表示會接受不同挑戰，坦言跟不同公司有接觸。

感謝無綫但要新挑戰

Ali今日心情大好，更手持不同電視台的咪牌。她坦言跟無綫續約一事拉据了一年，她表示作為一個演員希望可以有更多挑戰及好角色，自己去到不同階段都想嘗試不同東西。她稱去年不停讀書及增值自己，當中包括戲劇及心理課程，坦言因為之前有合約在身，所以都是短期課程為主，未來可能會修讀長一點的課程。

她表示續約期間最能打動的是一個地方留了12年，一定有感情，有很多回憶，有很多好同事，充滿很多不捨的回憶。她說︰「12年前唔係好多人識李佳芯，12年後再睇番，好感謝呢個地方，令我成長咗同令人認識我，係一個好唔捨得同感激地方，但點都有完結一日，去到今日覺得可能試下新嘢係一個適合時候。」談到無綫沒派人來採訪，她說︰「有啲嘢唔好睇得咁清楚。 」