李佳芯首次執導短片一周內點擊逾11萬 「躺平」答謝粉絲應援

李佳芯(Ali)為慈善機構「耆智園」製作的短片《伴》，首次身兼演員、導演、監製及編劇四職，她笑言「精神分裂」。短片上架一周已錄得逾11萬點擊，更獲一班通芯粉(Ali粉絲暱稱)自資出動大型應援車，於尖沙咀及銅鑼灣作流動宣傳。Ali在社交平台上載「躺平」相片謝票，她寫道：「看似閑適的躺着，可腦海已浮現下個project的藍圖。才發現，這幾年沒停下腳步、也沒停止學習，最近也終於感受到網絡平台的威力。」

一人身兼四職 Ali回想這次拍片計劃，源於影迷會的義工探訪活動，Ali於耆智園院舍目睹一位女粉絲落淚，「原來佢婆婆早一年因為腦退化症而過身，令到佢觸景傷情。」此後Ali發現這病非常普遍，身邊很多朋友都有家人患有腦退化症，此病卻一直被輕視，於是萌生製作宣傳短片之念。首次身兼演員、導演、監製及編劇四職， Ali 直言考驗重重，簡直是「精神分裂」：「因為我哋得一日拍攝，我一邊要做導演決定好多鏡頭拍攝，諗埋後期剪接，另一邊廂我就要代入演員角色，簡直係精神分裂。」Ali特別答謝好友楊潮凱義助拍劇照，並發現自己每張照片都眉頭深鎖：「我張張相都皺晒眉，冇笑容，未見過自己呢個樣。可能因為我當時精神極度緊張 ，完全分唔到心，發現做幕後真係唔容易。」