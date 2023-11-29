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娛樂
2023-11-29 15:30:00

李佳芯Ali41歲生日獲TVB官方IG祝賀 無綫貼文焫著網民：希望你快啲完約

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李佳芯Ali41歲生日獲TVB官方IG祝賀 無綫貼文焫著網民：希望你快啲完約

李佳芯Ali41歲生日獲TVB官方IG祝賀 無綫貼文焫著網民：希望你快啲完約

女神級藝人李佳芯（Ali）入行多年，在2018年憑《BB來了》嘅港媽唐恬兒一角榮升視后，演技備受肯定兼深得網民愛戴。而日前11月27日Ali41歲生日，獲TVB官方IG帳戶祝賀，卻引來網民反映意見，希望李佳芯獲得更多機會。

李佳芯生日獲TVB官方ig留言，網民紛紛回應。 李佳芯Ali41歲生日前，曾與「光B」尹光合照（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali在11月27日生日，獲大量網民留言祝福（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali在11月27日生日，獲大量網民留言祝福（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿，網民希望TVB安排更多演出機會予Ali發揮（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿，網民希望TVB安排更多演出機會予Ali發揮（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿，網民希望TVB安排更多演出機會予Ali發揮（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿，網民希望TVB安排更多演出機會予Ali發揮（李佳芯Ali IG） 李佳芯Ali仍然與TVB未完滿，網民希望TVB安排更多演出機會予Ali發揮（李佳芯Ali IG）

李佳芯加盟TVB10周年

TVB官方IG帳戶出PO祝賀李佳芯：「11.27 Ali生日快樂！原來今年仲係Ali喺TVB 10周年，以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦❤！Happy Birthday」 。不過貼文就因一句「以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦」焫著網民，一班網民除咗留言同Ali講生日快樂之外，仲紛紛投訴TVB及期待Ali可以快啲有新劇拍，例如「觀眾同fans一直等緊貴公司開劇俾 Ali 。。。咁請問仲要等多幾耐呢？」、「都要貴公司肯俾劇先的噶，等到頸都長了」、「幾時可以睇到Ali新劇」、「係呀係呀 我地好期待Ali既新劇㗎 希望快啲有好消息啦」。

李佳芯（Ali）絕對是女神級 TVB視后李佳芯（Ali）今年主力拍綜藝節目做主持。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯

網民︰TVB真係唔知大家有幾期待?

有網民留言祝Ali生日快樂後，亦表示「希望你快啲完約」，又有人暗示TVB不理解觀眾意見︰「與其出呢D所謂既"生日快樂"post, 不如實實際際出劇好過 大家有幾期待, TVB真係唔知?」、「快d開劇俾Ali啦唔該」、「生日快樂 Ali！希望妳平安快樂，繼續拍更多好作品給大家看！支持妳！」及「Ali 生日快樂! 來年希望多啲見到你嘅演出！」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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