李佳芯Ali41歲生日獲TVB官方IG祝賀 無綫貼文焫著網民：希望你快啲完約

女神級藝人李佳芯（Ali）入行多年，在2018年憑《BB來了》嘅港媽唐恬兒一角榮升視后，演技備受肯定兼深得網民愛戴。而日前11月27日Ali41歲生日，獲TVB官方IG帳戶祝賀，卻引來網民反映意見，希望李佳芯獲得更多機會。

李佳芯加盟TVB10周年 TVB官方IG帳戶出PO祝賀李佳芯：「11.27 Ali生日快樂！原來今年仲係Ali喺TVB 10周年，以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦❤！Happy Birthday」 。不過貼文就因一句「以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦」焫著網民，一班網民除咗留言同Ali講生日快樂之外，仲紛紛投訴TVB及期待Ali可以快啲有新劇拍，例如「觀眾同fans一直等緊貴公司開劇俾 Ali 。。。咁請問仲要等多幾耐呢？」、「都要貴公司肯俾劇先的噶，等到頸都長了」、「幾時可以睇到Ali新劇」、「係呀係呀 我地好期待Ali既新劇㗎 希望快啲有好消息啦」。