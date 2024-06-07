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娛樂
2024-06-07 12:33:56

李元元考獲第一志願 與爸爸李璨琛夜蒲跳舞十足老江湖

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Lucy扭腰又扭Pat，加上雙手打圈，喜感十足。

Lucy扭腰又扭Pat，加上雙手打圈，喜感十足。

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女，分別是6歲大女李元元（Lucy）和1歲的李斐斐（Sucy）。轉眼間Lucy 今年九月即將升讀小一，前天（5日）是小一派位，不過Sophia一直未有提及Lucy派位結果，令網民都非常擔心。

Lucy考獲第一志願。 Lucy 與爸爸李璨琛夜蒲跳舞。

昨日，Sophia終在IG限時動態報喜，她向網民大派定心丸表示：「大家放心！你哋個女有書讀！派到第一志願，一定有書讀，可以做小學雞」，她還笑言：「全世界嘅人都好擔心我」不過，她就未有透露派到哪間小學。 派到好學校當然開心，晚上兩公婆帶埋Lucy參加朋友的結婚20周年宴會，Sophia在社交網分享花絮片段，片中見李璨琛在唱《無心睡眠》時，Lucy則興奮為爸爸伴舞，除了扭Pat兼扭腰，又雙手不停動打圈，手舞足蹈，喜感十足，當李燦琛唱到「WHOO-OH-O 無心睡眠，WHOO-OH-O 腦交戰」，Lucy更會一齊和唱，場面搞笑。 

Sophia表示：「我個女 #返埋枱食啖飯補充完體力嘅時候 #佢同我講話我一陣間出去要再跳勁啲 #喜愛夜蒲 #蘭桂坊等緊你」不少網民都指Lucy遺傳了李璨琛基因，相當有表演慾，更指Lucy「跳到老江湖咁」，「Lu姐最後嗌嗰下真係壓晒場」，更有人笑言可以找他們父女檔登台。

Lucy的舞步十足老江湖。 Lucy遺傳爸爸的基因，相當有表演慾。
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