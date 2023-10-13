李元元Lucy傷額頭兼撞凹櫃 李璨琛太太被網民狠批：唔明家居意外點笑得出？

李璨琛同太太梁志瑩嘅5歲大女李元元（Lucy）被網民封為「最萌星二代」，憑冬菇頭、肥嘟嘟可愛樣子同身形、搞怪性格同強大表演慾，無時無刻帶歡樂畀大家。迷倒一眾網民的李元元IG帳戶追蹤人數已超過40.9萬。不過負責經營IG帳戶嘅媽媽就多次因恥笑女兒被網民批評，最新就有Lucy發生家居意外，額頭撞向餐櫃，但媽媽竟然覺得好好笑，結果惹來唔少網民評論。

近日，Lucy媽媽喺IG出PO分享Lucy喺8號風球時所發生嘅家居意外，喺相片中嘅Lucy額頭腫起兼有明顯傷痕，另外仲有一張係爸爸怒睥鏡頭，幫Lucy用類似冰袋嘅東西敷住傷口。Lucy媽媽留言寫上：「小犬8號風球當日，李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然俾佢撞凹咗個櫃 #我老公同我講佢撞凹咗個櫃我當佢講笑 #然後佢好認真咁同我講佢認真 #iwaslike #未睇個女傷勢實在係忍唔住笑到震住出廳看個究竟 #feel到我老公好似係有一刻嬲我仲喺度笑 #我知道我唔應該笑 #但心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃 #個鐵頭冇爆其實真係好好彩 #李元元出年東華表演一定要預埋你 #衝力射頭 #貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅」。

Lucy媽媽報平安

唔少網民得知Lucy額頭受傷後都紛紛留言送上慰問及希望佢早日康復，亦有網民鬧爆Lucy媽媽枉為人母：「真係好頂唔順，唔知點解有老母會笑得出。撞傷個女冇得搖錢架啦」、「衰老母仲笑，有冇帶lulu照吓個頭，心痛死」、「我睇到都覺得好痛，好想喊，你仲笑得出」、「唔係講笑，撞到幾傷吓，撞到表面額頭其實入面係蝶骨，會影響計數能力、視力。lulu隻左眼已有變化，兩眼球不平衡，你要小心留意之後康後情況有否好轉。希望lulu快啲康復」、「嗱嗱淋去俾醫生睇啦！」及「咪係囉！做人老母個女撞到咁傷，差少少眼鼻都撞到破相，仲句句喺到笑，仲話做好角色？內傷有幾嚴重你都未知」等等。

Lucy媽媽再上載Lucy精靈扭Pat Pat跳舞片報平安，並寫上：「多謝各界好友嘅關心，條友仔真係冇事，你哋睇吓覺得佢有冇事 #個樣煩到」，一班擔心Lucy嘅網民見到佢冇事，即時留言表示放心晒啦！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈