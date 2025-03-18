李兆基逝世｜七師傅指識通靈上月早見離世畫面：個天想要比我見到

恒基兆業地產及恒基兆業發展之創辦人「四叔」李兆基於昨日(17日)黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽97歲。七師傅(七仙羽)曾於上月在社交平台出PO稱香港最少有兩名富豪在今年內出事，更講明是姓李。由於香港首富李嘉誠近日陷入政治風波，如今李兆基離世，不少網民直言七師傅非常準。對於現時李兆基離世，七師傅接受《am730》訪問表示：「上月中我接受另外一間媒體嘅訪問就同個記者講我話我見到李兆基死咗啦喎！佢(記者)話冇呀仲係生存㗎！但係我睇到個畫面死咗啦！咁我叫記者照寫，不過個記者話唔敢寫。我見到個畫面佢(李兆基)死咗，本身我喺尼泊爾印度修行時間比較耐，我又識得通靈，咁所以有時啲畫面我會見到，即係如果個天想要比我見到㗎！」

自爆早預料西貢車禍會發生 七師傅繼續分享：「有陣時啲乜災難發生我都會知，之前西貢出車禍之前，我都已經警告過大家，因為我見到嗰度已經係炒車，有一次揸緊車嘅時候就見到前面撞車，當然嗰一刻係冇撞車，但我一早睇到嗰一刻嘅畫面，之後過咗幾日嗰個地方真係撞車，所以我有陣時會見到咁樣嘅畫面，但唔係日日都睇到，但有陣時會睇到，睇到嗰個畫面就會發生，因為我本身喺印度尼泊爾修練咗嘅時間好耐，所以我有呢個能力。」

透露未來社會大事件 被問到未來會發生什麼大事，七師傅表示：「都見到有一個國家嘅總統係被人殺，因為涉及咗太大嘅問題，我唔方便講，總之三年內啦！三年內嗰個總統會俾人殺，我都見到嗰個畫面，仲有火災同火車出事都見到，同埋美股冧都睇到！」 七師傅指好多人話七仙羽簡直天機妙算：「特朗普做總統中！樓市跌又中！金價破3千又中！美股調整又中！富豪仙遊又中！持盈保泰又中！商業跌市又中！3月7號-10號股市跌又中，日期都可以講出來，真係勁…但係七仙羽話2025年會有金融風暴，預測唔知中唔中？」