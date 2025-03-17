李兆基逝世｜四叔曾日花5000元買冬草蟲　為「千億新抱」徐子淇補身

香港富豪恒基兆業地產創辦人「四叔」李兆基，今日黃昏逝世，享壽97歲。四叔是香港商界的重要人物，以其卓越的商業成就和影響力而聞名，淨資產超過2,500億港幣。
李兆基育有兩子三女，其媳婦為著名藝人徐子淇(Cathy)，2006年Cathy與四叔二公子李家誠結婚後，被外界封為「千億新抱」，她婚後亦退前幕前，一直專心相夫教子，近年行踪更愈趨低調，偶爾只出席慈善活動。
徐子淇生B四叔豪派利是
四叔生前曾對Cathy讚不絕口。2007年，當Cathy誕下大女兒晞彤時，首次做爺爺的四叔，就向直屬公司員工派發更萬元利市，共花費逾1,000萬港元。有傳他還送給Cathy一套面積超過4,000呎的豪宅作禮物，以及巨額紅包。
2009年Cathy再為李家誕下二女兒晞兒，但今次四叔因之前金融海嘯影響，未有派利是給員工。之後Cathy於2011年誕下第一個兒子俊熹，四叔又派萬元利是。孻仔建熹於2015年出生，Cathy誕下4個仔女為家庭湊成兩個「好」字，四叔再次向員工豪派1,500萬利市。
疼愛新抱
李兆基曾接受傳媒訪問，每天為坐月的Cathy準備冬草蟲配花膠補身，一天就花費5,000元，一個月就15萬。此外，他請陪月負責Cathy一日三餐外，還聘用兩名護士24小時侍候，顯示他對Cathy的厚愛。Cathy在訪問中，亦大讚四叔非常疼愛她，並鼓勵她為李家多生幾個孩子。