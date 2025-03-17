李兆基逝世｜四叔曾日花5000元買冬草蟲　為「千億新抱」徐子淇補身

香港富豪恒基兆業地產創辦人「四叔」李兆基，今日黃昏逝世，享壽97歲。四叔是香港商界的重要人物，以其卓越的商業成就和影響力而聞名，淨資產超過2,500億港幣。

李兆基育有兩子三女，其媳婦為著名藝人徐子淇(Cathy)，2006年Cathy與四叔二公子李家誠結婚後，被外界封為「千億新抱」，她婚後亦退前幕前，一直專心相夫教子，近年行踪更愈趨低調，偶爾只出席慈善活動。