李兆基逝世｜李家傑借腹為父添3男孫 與李家誠一同接棒恒地

恒基兆業地產及恒基兆業發展之創辦人「四叔」李兆基於今日(17日)黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。四叔育有5名子女，李家傑一直單身，是城中的鑽石王老五，而李家誠則於2006年與徐子淇結婚，育有4名子女。

搵代母產3胞胎震驚全港

李家傑一向行事低調，其婚姻及感情世界至今仍是個謎，過去亦甚少傳過緋聞。他為完成父親抱男孫的心願，秘密遠赴美國搵代母兼借助高科技產子，於2010年7月誕下三名兒子，並取名為「智信」、「智仁」、「智勇」。當時李家傑突然成為父親引來全城討論，當時李兆基被問到有三名男孫時，他就難掩開心之情：「未試過咁開心，開心過賺大錢」。

四叔喜獲男孫大派利是

四叔隨即向仁安醫院仁心仁術慈善計畫捐獻港幣二千萬元，加強該醫院向長期輪候病人提供免費手術醫療服務；此外，又向恆基兆業地產直屬的一萬三千名員工，每人贈送港幣壹萬元利是一封。恒基聲明解釋，上述兩項贈予，共款港幣三千三百餘萬元，正可因三名孫兒帶出『生生不盡』的吉祥意頭。

李家傑三子另一次露面，已經是2011年，當時李家傑在微博發布3張兒子的照片，但照片在數小時後刪除。