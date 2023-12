李克勤低調入場捧《聲夢》學員 56歲奶爸自然look唔靠後天加工

現年56歲的李克勤日前低調入場欣賞《聲夢飛行 WHAT WE BECOME LIVE 2023演唱會》,並到後台跟15位學員合照。詹天文(Windy)日前在社交平台上載當日跟李克勤的合照,同時亦po出2年半的合照,對比之下,Windy打扮成熟了不少,克勤就老得很快,但他未有因為藝人的身份而後天加工,反而選擇自然地老去。