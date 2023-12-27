李克勤低調入場捧《聲夢》學員 56歲奶爸自然look唔靠後天加工

現年56歲的李克勤日前低調入場欣賞《聲夢飛行 WHAT WE BECOME LIVE 2023演唱會》，並到後台跟15位學員合照。詹天文(Windy)日前在社交平台上載當日跟李克勤的合照，同時亦po出2年半的合照，對比之下，Windy打扮成熟了不少，克勤就老得很快，但他未有因為藝人的身份而後天加工，反而選擇自然地老去。

Windy留言說︰「時隔兩年半左右的時間，很榮幸能再次和李生合照。說實話，演唱會當天在後台看到李生的那一刻，心裡真的有被觸動到。很久不見只是其中一個原因，最主要的是那種感受，一種奇妙的、突如其來的感慨和觸動 我差點又哭了……回顧比賽時李生對我說過的每一句話、每一個鼓勵，真的有一種真真切切，『時光似箭』的感覺。回到現在，再次見面，李生還是跟當初一樣，送給我們每個人滿滿的愛和支持，謝謝你，李生。希望我們15個人和你的邊爐之約能儘早實現！」克勤亦留言回應說︰「加油！」

詹天文唔識李克勤

當年無綫舉辦《聲夢傳奇》，大會安排李克勤作為15位學員的主理人，當時詹天文聽到森美介紹對方出場時，她問在旁的炎明熹說︰「邊個嚟㗎？」而她事後表示「真係唔識佢，當佢自我介紹之後，我先知呢個人係邊個。」除了詹天文不知道李克勤是誰，姚焯菲亦出現同樣狀況︰「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌。」

李克勤曾相約打邊爐

李克勤在節目中擔任15位學員的奶爸，陪學員練歌、特訓，甚至因為他們在比賽揀錯歌而感到氣憤。然而，節目去到尾聲時，李克勤因為要北上工作，於是要由張敬軒暫代他的職責，當時克勤在IG上載跟學員們的合照，並稱會相約大家打邊爐及唱K。如今從詹天文的帖文看來，克勤這個約定暫時仍未能實現。