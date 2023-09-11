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娛樂
2023-09-11 18:05:16

李克勤宣布月底澳門開騷 驚喜獲贈碧咸親筆簽名7號球衣

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李克勤驚喜獲贈碧咸親筆簽名球衣及歡迎信。

李克勤驚喜獲贈碧咸親筆簽名球衣及歡迎信。

李克勤繼早前於香港跟交響樂團合作後，今日宣布將於今年929日至102日將在澳門倫敦人綜藝館舉行「我們的交響樂」演唱會，今次將會跟澳門交響樂團合作，繼續流行曲與古典樂的結合，讓觀眾感受如致身歌劇院一般的視聽盛宴。克勤特地往澳門拍攝演唱會影片，驚喜評獲碧咸送贈親筆簽名球衣及收到一封碧咸的歡迎信，「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物俾我，幾開心呀。」

李克勤的父母都是澳門人，對當地帶有獨特情意結。 李克勤獲酒店送贈驚喜禮物。

澳門情意結

克勤的父母是澳門人，自小每年暑假都跟父母回澳門探望祖父母，對澳門有獨特情意結，故特地前往拍宣傳影片。其間他先到即將入住倫敦人的房間參觀，驚訝發現碧咸親筆簽名的七號球衣及歡迎信，問到克勤碧咸封信寫咩？他笑謂過來澳門睇演唱會咪知囉。他又指出，「成個騷rundown會特別為倫敦人綜藝館全新度身打造，全同香港編排有唔同，等大家有新鮮感。」

李克勤特地往小時侯外公外婆住的地方「岡頂」。 李克勤買手信引來哄動。

自認打牌高手

當日他還去了小時侯外公外婆住的地方「岡頂」，又去了最喜愛的手信店買手信回家，並食了雙皮奶，一度令手信街非常哄動，企滿圍觀睇明星的人，「真係冇諗過擰轉頭咁多部手機對住自己，嚇一嚇，哈哈。依家手機年代，都要習慣啦，咪笑住對住d手機揮下手囉。可能澳門人同遊客少見我，興奮左少少......」至於食雙皮奶克勤表示是一個兒時回憶，「我次次返來澳門都食，因為我阿公係做租麻雀給鄰居打牌這個生意的，每次麻雀收回來就要抹乾淨再用，我抹好他就會帶我去食雙皮奶獎勵我。所以我好細個就已經學識打牌，仲係高手，次次都贏，因為我好認真，我記得晒所有牌，你出過咩都打過咩都逃不過我大腦。但我做唔到賭神，因為我只係有耐性打四圈，多過四圈我就覺得好悶，我都係鐘意圓形野多過四方長方，去踢波開心D。」

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