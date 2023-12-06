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娛樂
2023-12-06 12:29:45

李克勤帶埋洗衣機赴美國開個唱 反應熱烈狂收利是

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李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，剛好趕到生日前回港慶祝。

李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，剛好趕到生日前回港慶祝。

李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，剛好趕到生日前回港，今日可以跟家人一同渡過快樂生辰，至於今年的生日願望，克勤笑謂都係咁上下：「願望最好不要公開，免得唔靈驗啦，哈哈。我只可以講，2023年係好感恩一年，無論工作、健康，所有都順順利利，非常充實同開心。多謝各方好友的祝福。」

兩星期巡迴大西洋城，拉斯加斯及Reno三地，期間克勤也有少少時間留於美國休息，感恩節於美國渡過，克勤謂2023年對他來說，非常值得感恩的一年：「可能係我成世人飛得最多一年，工作係幾乎冇停，每個月最少都要飛56次，不停都係巡唱、商演。香港成功完成咗紅館啦，巡咗去澳門、新加坡等等，今次又順利完成美國4 場演出。之後會再巡去邊，明年再講啦，聖誕節我準備送俾自己一份聖誕大禮，就係咩都唔做，休息一下，同屋企人一齊去旅行玩。」

李克勤美國開巡演反應熱烈，更於當地狂收利是。 李克勤美國開巡演反應熱烈，更於當地狂收利是。 克勤自己2023年是他成世人飛得最多一年。

今次美國之旅，一飛兩星期，克勤謂以往要他執兩星期衫，係一件非常頭痛的事，但這一年來飛到甩碌的生涯，已經把他訓練有素，現在已成為一名執行李專家，並且出門會連洗衣機也帶在身邊，今次都有帶去美國，他表示：「係一個小型洗衣機，洗貼身或者衛衣都可以升任，咁就唔駛底衫都帶十件咁煩囉，減輕下個行李，不過今次我都有蝦碌一面，就係唔記美國電壓同香港唔一樣，帶咗個洗衣機去之後，先發現用唔到，最後為咗個洗手衣機我再撲咗個變壓器，哈哈。」問到他洗衫點解唔俾酒店洗？克勤自言並非潔僻，表示：「只係諗到酒店的洗衣機一年三百六十五日洗不同人的衫，就覺得不如自己洗啦。」是次美國的四場演唱會都反應非常熱烈，據知他每到之處都有歌迷為他準備利是：「真心多謝當地歌迷朋友，其實多年來，我去到邊，無論咩日子，都一定有歌迷俾利是我，我覺得自己真係一個好幸運的人。今次仲有一啲朋友，利是封都費事入，就咁就一百蚊美金派埋嚟添，好鬼誇張，我及台上面都有一刻閃過，現金收唔收？最後都係開心接受啦，利是呢啲嘢，老人家教落千期唔好唔收，推走『利是』係唔吉利㗎，所以我要學識大家送來的祝福，都一定要開心接受，非常多謝大家，利是都係照舊，全部都係捐去兩個仔助學基金咁啦。」

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此外，克勤表示，休息日係拉斯維斯打哥爾夫，遇上香港第一陳芷澄（Tiffany )，他說：「大家一齊打波，又食咗飯，好開心，另外有去睇U2Sphere個騷， 佢係似太空館放大一百倍，但視覺效果同設計，真係令你嘆為觀止，應該算係我人生睇過，最震憾同最高視覺享受嘅騷，大家如果有機會去，真係要撲張飛入場感受下，唔好錯過。」

李克勤透露今次美國之行帶了小型洗衣機展開巡演。 李克勤愛妻盧淑儀當然亦有同行。 李克勤今年完成香港紅館、澳門、新加坡等地個唱，並順利完成美國4場演出。 李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，剛好趕到生日前回港。 李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，剛好趕到生日前回港。
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