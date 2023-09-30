熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-30 20:23:31

李克勤我們的交響樂澳門演唱會 盧淑儀帶囝囝舉家撐場

分享：
李克勤我們的交響樂澳門演唱會 盧淑儀帶囝囝舉家撐場

李克勤於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。

李克勤中秋於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》，跟樂迷共渡中秋， 由於克勤父母都是澳門人，所以今次不單太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持，一起於澳門渡過一個熱鬧的中秋。

昨晚頭場，克勤以《月半小夜曲》跟大家一同於舞台上賞月，倫敦人歌劇院完美無瑕音色，聽得觀眾如痴如醉，演唱會過後有歌迷寫下觀後感， 「他的歌大多有藝術性，普通人唱不來，絕對是天花板級别的佳作！」亦有歌迷覺得時間太短， 意尤未盡，投訴演唱會好似太短，準備再翻頭睇多晚， 這些評價都讓克勤十分開心，他謙稱，「咁我又未到天花板..噚晚升何丙出來， 不停升，差啲就真係升左佢上天花板， 笑死我。我啲歌好多都好夾管樂，管樂升華加持再重新編曲之下，大家可能因為咁感覺到藝術性。觀眾覺得時間太短就真係好啦， 其實一啲都唔短，係個騷好睇大家先會覺得唔夠喉。」昨晚演唱會中克勤跟觀眾互動大合唱《紅日》，全場近萬觀眾一齊high，他於舞台上說好榮幸，入行幾十年很多歌都是廣東歌，不過有幾首歌真的是讓不會廣東話的人，為了可以唱到而去學廣東話，《紅日》就係其中一個好例子，無論去到世界各地咩地方，無論佢地係講緊英文國語、潮洲話、上海話，都識唱《紅日》，呢件事真係幾榮幸。唔單止帶動到廣東歌、廣東話，亦都帶到正能量比大家。」

Ad Block
克勤太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持。

克勤太太盧淑儀及兩個兒子，外父外母都齊來支持。

澳門過中秋，克勤謂以為未必有月餅食，點知去到澳門，歌迷、朋友、重有特別嘉賓梁玉瑩(表妹)都送月餅， 「成個後台有幾十盒，真係好誇張。咁做騷我唔敢食咁甜嘢， 但都有食少少一啖仔應下節。其他留俾工作人員同屋企人食囉。」是次演唱會， 克勤表示最難忘是酒店的貼心服務，為他作了最細心的安排，他必需公開向酒店致最深的感謝，「過澳門之前，酒店有問我服務上有什麼需要，盡力安排。我話其實我想要一張好硬好硬嘅床，因為之前自己已經忙，一返香港又貪玩，明明個人都攰，重要去打波，就又傷番條腰，搞到之前試過行路都要拐仗撐少少力，嚟澳門之前我都已經日日針咎物理治療，治療師叫我要訓最硬的床，咁先可以快好啲同埋唔容易再閃親， 我之前係屋企直頭係訓地下。酒店點可能有地下咁硬嘅床？所以我都係咁易講下，唔抱希望啦，點知到步倫敦人真係做到為客服務的100分，佢哋係我張床的床褥下面， 直頭放左塊木板，係我咁多年走遍大江南北第一次得到服務，見到塊板個一刻，直頭真係感動到眼濕濕啦，邊有咁好㗎，真係要公開多謝佢哋呀！綵排完我成身散晒返到房，撻落床個一刻我十足條死魚撻落砧板上一樣，個心隨左感恩都係感恩。演出得咁好，酒店務服真係功勞好大。」

今次澳門演唱會， 克勤不單換上全新Rundown 全新制作，同香港演唱會不一樣，連舞台服裝都全新， 不少歌迷大讚他衣著配撘得宜，於網上留言: 「白色裙子跳護花使者，很有感覺～黑色披風跳秒針，帥到起飛修身西装唱大会堂，真是太會配了。」昨晚克勤跟觀眾打招呼，講中秋節快樂，就已經有觀眾即時大叫，「好靚仔呀！」他笑道，「咁假的說話你都講嘅？哈哈。對於著衫，坦白講我真係唔識，全是太太功勞。我平日出門最多就係波衫波褲，因為不用工作出門我就係打波，哈哈。」

李克勤於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。 李克勤於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。 李克勤於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。 李克勤於澳門倫敦人與澳門管弦樂團舉行一連四場《我們的交響樂演唱會》。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受