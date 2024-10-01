李克勤挑戰國標舞 轉圈轉到又暈又想嘔

《披荊斬棘4》日前進行第四次公演，李克勤等各部落隊長以圓桌會議的形式介紹各自的殺手鐧，這次公演將會動用全員總火力以沖擊前三場公演最高的火力，而克勤部落以X-song《十字街頭》率先出戰。

克勤、林志玲老公黑澤良平（AKIRA）、秦昊及黃瀟在中世紀復古奢華的舞台上演了一場感情戲。故事講述克勤飾演的大老板，試圖掌控女舞者的命運，將其與代表貴族公爵的AKIRA聯系起來，而純愛青年黃瀟與女舞者之間的濃厚的感情，在跌宕起伏的交鋒後，少年少女代表理想主義獲得了勝利，秦昊作為敘事者的角色穿插其中，呈現了一場極富歌劇色彩的舞台。《十字街頭》以國標舞的方式呈現，貼合舞台背景和歌曲節奏，克勤為完成托舉等難度動作也用上了護腰，最終完美表達了舞台角色。

克勤坦言拉丁舞跟平常他有跳過hip hop或是其他舞蹈有點不同。