李克勤演唱會｜假聘員工紅館上班兼睇騷 克勤公開騙徒號碼呼籲勿上當

勿誤信 來歷不明信息

這幾天不少人whats app上也收到來歷不明的訊息，指李克勤演唱聘請工作人員，薪金每小時100元，晚上於紅館上班，還有付上聯絡電話:90740728。李克勤對這個招聘正被廣傳，覺得十分驚訝及好奇:「工作人員試左個應徵電話，對方話目前李克勤助理這個職位太多人伸請，叫佢轉去做線上票務助理。」之後繼續問佢，佢又亂說一堆人工非常優厚，但要接受培訓……真的答應做就有負責人再親自聯絡，等半天又再出現另一個自稱主持人，再來聯絡我們工作人員，就比左條link叫佢入去登記，當然我地係唔會登記無論點，我都想再三提醒大家，千萬不要相信這些招聘，我們並無因為演唱會招聘任何線上線下助理。」克勤又謂，曾經有人用假帳號於IG上DM他的一些朋友或fans，問他們借錢，幸好他的朋友及fans都非常聰明，沒有上檔。所以網上不明來歷信息千萬不要誤信。並請大家認住90740728、61454962這些騙徒號碼，「一見到就block左佢啦。」