熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-05-02 22:30:00

李克勤演唱會｜假聘員工紅館上班兼睇騷 克勤公開騙徒號碼呼籲勿上當

分享：
李克勤五月於紅館舉行的《弦續.港樂演唱會》，終極加開第七場。

李克勤五月於紅館舉行的《弦續.港樂演唱會》，終極加開第七場。

李克勤五月中於紅館舉行的《弦續.港樂演唱會》反應熱烈，終極加開第七場，門票明日(3日)於城市售票網公開發售。除了黃牛炒飛讓歌迷受苦之外，近日發現有騙徒竟然代李克勤及主辦單位，公開招聘員工及助理，乘機騙人。

騙徒手法層出不窮，李克勤籲勿上當。 騙徒手法層出不窮，李克勤籲提防不明電話。 騙徒手法層出不窮，李克勤籲勿上當。

勿誤信來歷不明信息

這幾天不少人whats app上也收到來歷不明的訊息，指李克勤演唱聘請工作人員，薪金每小時100元，晚上於紅館上班，還有付上聯絡電話:90740728。李克勤對這個招聘正被廣傳，覺得十分驚訝及好奇:「工作人員試左個應徵電話，對方話目前李克勤助理這個職位太多人伸請，叫佢轉去做線上票務助理。」之後繼續問佢，佢又亂說一堆人工非常優厚，但要接受培訓……真的答應做就有負責人再親自聯絡，等半天又再出現另一個自稱主持人，再來聯絡我們工作人員，就比左條link叫佢入去登記，當然我地係唔會登記無論點，我都想再三提醒大家，千萬不要相信這些招聘，我們並無因為演唱會招聘任何線上線下助理。」克勤又謂，曾經有人用假帳號於IG上DM他的一些朋友或fans，問他們借錢，幸好他的朋友及fans都非常聰明，沒有上檔。所以網上不明來歷信息千萬不要誤信。並請大家認住90740728、61454962這些騙徒號碼，「一見到就block左佢啦。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受