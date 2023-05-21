李克勤演唱會｜劉德華壓軸登場搭晒膊頭合唱 預告好快再開騷

李克勤一連七場《弦續李克勤・港樂演唱會》在紅館昨晚舉行尾場，狄波拉，陳慧嫻、黎姿、張敬軒、克勤太太盧淑儀與兩個兒子等亦有捧場。最驚喜莫過於是劉德華驚喜現身，二人合唱《如果有一天》及《我恨我痴心》，令全場氣氛high爆。 克勤在介紹華仔出場前，他說︰「今晚我揀的歌，呢個人點形容佢？我問過佢，你情願人讚你靚仔，定係讚你唱歌好，演戲好，佢話靚仔！我但凡有咩奇難雜症，我都會去搵呢個人，遇上困難佢係我明燈，以前每一次我做演唱會，佢一定來睇採排，以下呢首歌，送比劉德華先生嘅《如果有一天》。」

劉德華預告好快再開騷 克勤唱了幾句後，劉德華升上舞台，現場觀眾驚喜萬分，歡呼聲震烈紅館。二人合唱完畢後，華仔笑言克勤今次是與管弦樂合作，難度很高，自言應付不來。他又說︰「其實我一直都好驚。」克勤聞名問道︰「你驚？你都會驚？」華仔笑道，「驚呀，上一次我都係唱呢首歌，我吊喺上空兜一個圈，就要同大家講下次再見啦。所以再唱呢隻歌，對我來講係好有意義，但又好驚，個心慌㗎。」克勤續問華仔何時再開騷，華仔說︰「好快㗎啦。」然後叫全場觀眾企起身，再跟克勤合唱《我恨我痴心》，把氣氛帶到最高點。

去到演唱會尾聲，克勤感觸說︰「我要記住呢個畫面，我覺得我好幸運，我只係一個好喜歡唱歌嘅人 ，唱歌可以成為我職業，由1987 年第一隻唱片，到依家好一段時間，大家同我一齊成長，時間過得飛快。昨日(19日)炎明熹來做嘉賓，佢 18 歲，我個仔都15 歲啦，我仲同佢唱情歌，我都唔知點投入，哈哈……時間過得好快，由其疫情，每個人都學會好珍惜身邊每一樣嘢。 今日你哋仲帶咁多燈牌，其實無論有冇燈牌，我都好珍惜大家對我嘅愛護，冇人會知道下次演唱會係幾時，工作係無止景，追求都無止景，但知足應該會有。喺寶麗金年代，關維麟揀呢首歌比我嗰陣，我最初好唔鍾意，覺得好娘，佢話你信我啦，你可能會唱一萬次。我冇諗過，呢隻歌咁多人鐘意，多謝大家。」然後為大家獻上《一生不變》。