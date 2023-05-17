李克勤演唱會｜郎朗任特別嘉賓 每場收利是拒現兜兜打賞

李克勤「弦續.港樂演唱會」昨晚舉行第四場，迎來郎朗擔任特別嘉賓。今次兩人合作了《深深深》及《我不會唱歌》，震憾紅館1萬2千位觀眾。



2003年李克勤與郎朗合作《我不會唱歌》一曲，成為經典，昨晚克勤特別邀請了這位世界級鋼琴家遠道而來為他擔任嘉賓，台上克勤說：「朋友的定義是，無論個朋友喺幾遠地方，一個電話，一個短訊，佢會搭好耐飛機飛返來、搭好耐車返來，只做一晚演唱會嘉賓，呢個朋友好特別，佢唔識唱歌，但佢係國際級。20年前我哋合作過一隻歌，呢隻歌唱到今日我仲唱緊。當我知道佢今日肯來做嘉賓，好開心之外，亦感覺到個份誠意及友情可貴。希望大家用最熱烈掌聲，送畀我遠道而來的朋友郎朗。」郎朗升台後，開心跟大家打招呼：「大家好。 」台下掌聲雷動，之後兩人為觀眾獻上兩首作品。唱畢後，台下掌聲如雷，坐在觀眾席的楊受成及太太也報以熱烈掌聲，楊生更直豎姆指讚好。