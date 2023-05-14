李克勤紅館騷收利是大讚係中國人美德 唱《深深深》突腳板底抽筋

李克勤相隔6年再上紅館舉行7場《弦續 李克勤·港樂演唱會》，英皇老闆楊受成與太太陸小曼率領旗下藝人歌手現身撐場，包括Gin Lee、泳兒、楊天宇、洪助昇、吳浩康、朱天、黎峻、曾樂彤、李靖筠等捧場。圈中一眾好友成龍、張學友、郭富城、劉德華、謝霆鋒、古巨基、甄子丹夫婦等送上花籃祝賀，而克勤太太盧淑儀及兩名兒子亦低調入場支持。

克勤表示，演唱會中很想與觀眾們握手，但因為要保持不受感染，以確保7場演出順利舉行。他自爆每晚也是住酒店，在演出前亦只憑視像會議與到場嘉賓見面，一眾到場嘉賓只能在VIP房以視像系統與克勤見面。不過，克勤最後也是忍不住走到台邊跟歌迷互動，歌迷不停送給他的禮物及利是，由於不是在新年開騷，仍有利是收，克勤笑謂：「利是真係中國人嘅美德，呢啲嘢唔係過年先俾，真金白銀一年暢通，哈哈！無任歡迎。」

邀 伍珂玥梁玉瑩 當嘉賓

克勤在演唱會開首問現場有沒有人是首次欣賞其演唱會，觀眾皆反應熱烈示意首次來看，克勤即對現場的楊受城老闆笑說：「老闆，你睇我有好多新客，可以多簽幾年。哈哈...」楊生亦笑著大拍手掌以作回應。是次演出，克勤請來《中國好聲音》兩位冠軍學生，伍珂玥和梁玉瑩來當嘉賓，唱到《紅日》時，克勤更搖一身變成大會指揮，指揮四面觀眾大合唱，現場氣氛歡樂高脹，觀眾亦玩得十分投入及開心。

回憶與哥哥往事

克勤亦特別挑選了哥哥張國榮作曲的《玻璃之情》獻唱，他表示曾經與對方一齊唱K，並分享當中的趣事。整個演唱會，克勤演繹了近30首歌曲，但完騷後觀眾不願離開，克勤儘管已經兩度encore但仍意猶未盡，他再上台兩首歌曲《誰願分手》、《深深深》，他說：「細個做演唱會時，做完就掛住收工快啲去玩，依家人大咗，又經歷過疫情，真係好珍惜每一場演唱會，每一次同大家相聚機會，我會記住你地每一位的歌聲，每一下掌聲同歡呼歡，多謝大家。」