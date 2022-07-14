李司棋好冧張敬軒 整茶燻雞當仔咁錫

張敬軒和李司棋看似「大纜都扯唔埋」，實情二人不時會在對方的社交帳號上留言互動。日前他們合作拍攝喜療妥廣告，令兩位「網友」終於可以見面。 司棋姐表示得知今次與軒仔合作，令她心情非常興奮，更令她前一晚難以入睡。她說︰「幾廿歲人都未試過，因為從來冇見過軒仔真人，我好鍾意佢對眼，一望到佢對眼就唔記得對白，我鍾意咗佢好耐，佢個樣好似我細個睇公仔書裡面嘅白馬王子。」

司棋姐請軒仔食雞 被司棋姐送上大高帽，軒仔亦禮上往來說：「我今日都好開心，終於網友見面，其實我哋喺網上識咗一段長時間，好鍾意睇佢啲帖文，睇佢食嘢特別好味，好欣賞佢著衫嘅穿搭，對生活嘅品味，今日司棋姐仲親手整咗茶燻雞請我食。」 問司棋姐是否見到軒仔早餐「無啖好食」，所以親自下煮，她解說：「我見到軒仔朝早要食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去佢度幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母唔喺身邊，冇人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」