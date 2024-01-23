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娛樂
2024-01-23 13:28:57

李司棋計劃退休轉戰社交平台 IG粉絲數字增加激起奮鬥心

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李司棋計劃退休轉戰社交平台 IG粉絲數字增加激起奮鬥心

李司棋透露本來計劃退休，轉戰社交平台卻獲上天給予她退而不休的機會。

李司棋近年活躍社交平台，其IG的追隨人數已多逾14萬，近日她接受資深傳媒人汪曼玲訪問，在對方的「快拍•曼鏡頭」Youtube視頻頻道上談到吃香廣告界及贏得網民支持的心情。

汪曼玲形容李司棋是廣告天后，司棋姐在視頻對談中談到自己開設個人IG初時只有很少人 follow，直到今天有十多萬的粉絲，吸引不少家居用品、銀行、政府及其他大品牌紛紛找她拍廣告，司棋姐很謙虛回應說：「我從客戶談話中估計，他們是喜歡我在社交媒體中的動作和表情，有少少古靈精怪的感覺，不過我也和他們說我在IG中是會控制自己的表現，不能太過份，都幾十歲了，就算平時我和朋友相處時可能玩得更癲，但只要拍攝的內容是放在社交媒體上，我會較為檢點。很多時廣告導演會和我說，想我做回我在IG裏的那份可愛，我當然不會反對，但我會小心處理，一定要小心，要handle with care，否則別人便會覺得我很作狀和扮可愛。」

李司棋吃香廣告界，最近以空姐look造型拍廣告。

李司棋吃香廣告界，最近以空姐look造型拍廣告。



司棋姐開設IG帳號並不是有心鋪排及部署，原來一開始是因為貪靚，她說：「起初我是很抗拒開IG的，及後我想深一層，我記得我18歲時加入TVB就已經扮演陳齊頌的長輩，在很多電視劇中也是飾演一些很成熟的角色，穿那些村婦造型的衣服，但因為貪靚喜歡穿靚衫，於是朋友建議我不如拍照放在社交媒體上，我覺得這建議也不錯，於是我便開始穿靚衫後影相放IG，意想不到地有不錯的反應，我發覺粉絲們給予的讚美對我有很大的鼓勵作用。於是在下一次再拍穿靚衫照時便會化一個靚妝去配合，久而久之又有人找我拍廣告，再加上看到我的粉絲數字在增長，那絕對會激發起我的奮鬥心，會想方法把IG內容做得更好。我是很遲才加入玩IG，看到其他人有十幾萬粉絲時真的有想過放棄，不過朋友說不用理會別人，自己玩得開心便成。不要去作比較。我玩IG也是經過很多人的鼓勵，當然最開心是額外地得到一些『甜品』，因為當我已經計劃退休，上天竟然給我這個退而不休的機會。」在視頻中，大家也可以重溫司棋姐於獲頒贈「香港十大 Reel Creator」奬項時的一番肺腑之言；她也有談及會否做直播帶貨以及再拍劇等話題。

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司棋姐近年活躍社交平台，其IG的追隨人數已多逾14萬。

司棋姐近年活躍社交平台，其IG的追隨人數已多逾14萬。

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