李司棋計劃退休轉戰社交平台 IG粉絲數字增加激起奮鬥心

李司棋近年活躍社交平台，其IG的追隨人數已多逾14萬，近日她接受資深傳媒人汪曼玲訪問，在對方的「快拍•曼鏡頭」Youtube視頻頻道上談到吃香廣告界及贏得網民支持的心情。

汪曼玲形容李司棋是廣告天后，司棋姐在視頻對談中談到自己開設個人IG初時只有很少人 follow，直到今天有十多萬的粉絲，吸引不少家居用品、銀行、政府及其他大品牌紛紛找她拍廣告，司棋姐很謙虛回應說：「我從客戶談話中估計，他們是喜歡我在社交媒體中的動作和表情，有少少古靈精怪的感覺，不過我也和他們說我在IG中是會控制自己的表現，不能太過份，都幾十歲了，就算平時我和朋友相處時可能玩得更癲，但只要拍攝的內容是放在社交媒體上，我會較為檢點。很多時廣告導演會和我說，想我做回我在IG裏的那份可愛，我當然不會反對，但我會小心處理，一定要小心，要handle with care，否則別人便會覺得我很作狀和扮可愛。」