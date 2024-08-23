李司棋閃現《猜猜我是誰》引發討論 經典劇《無雙譜》鯉魚精造型仙氣十足

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，日前一集回顧1979年地鐵（現稱港鐵）在香港首度通車經典一幕；擅長地氈式搵好料的方東昇，為大家在當日的盛典資料片段中，找出了無綫昔日三大靚女花旦，分別為李司棋、黃淑儀及繆騫人，當中李司棋更是該集《猜猜我是誰》主角。

1968年當選「香港公主」、在影視圈長青了50多年的李司棋，雖然在節目中僅現身短短數個鏡頭，但由於氣質非凡，旋即在網絡引發熱烈討論，大讚司棋姐靚足50年、靚得自然兼宜古宜今之餘，更紛紛集體回憶司棋姐年輕時的經典靚女角色造型，當中《無雙譜》的鯉魚精角色，更令網民驚艷至今，網民留言：「望到司棋姐時真有驚艷嘅感覺，仲有種壓場感」、「司棋姐個樣直頭橫掃網絡女神啦」、「邊有好似司棋姐咁襟睇，可以睇足5、60年，佩服」、「《輪流轉》、《射鵰》嗰時，靚到不得了，好sharp、好charm」、「《無雙譜》佢做鯉魚精真係好靚」、「覺得佢靚得甜，把聲好聽，老咗仍是親切媽媽feel」、「《山水有相逢》好靚」。除了外在美，網民對於司棋姐的演技亦是有讚無彈：「司棋姐可以演祥和善姨，亦可以演眼神銳利的荷媽，戲路算廣。」