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娛樂
2023-09-09 22:55:24

李啟言將獲新機械作治療訓練 李盛林感恩黑雨下阿Mo仍獲物理治療

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李啟言已在醫院接受了59周的治療。

李啟言已在醫院接受了59周的治療。

周四(7日)一場百年一遇的黑雨，全香港陷入混亂狀況。李盛林今晚發出第59封代信，信中感恩在這場黑雨下，李啟言(Mo)仍獲適當的物理治療。李父表示，阿Mo經歷了59周的密集治療和復健，仍需為其輕省的心靈、排便功能的恢復、右手二頭肌的強化、大腦神經的刺激和睡眠質量禱告。他又透露院方訂購了一部新的上肢外骨骼機械，望能加強阿Mo上肢

MIRROR紅館演唱會事故發生逾一年，李盛林牧師仍堅持每周發代禱信

MIRROR紅館演唱會事故發生逾一年，李盛林牧師仍堅持每周發代禱信交代阿Mo的情況。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第59封代禱信

（一）啟言（Mo)

1) 59 個星期的咬著牙筋顫抖中的耐力」：

(感恩)：漫長59週密集的治療操練，若不是信仰、家人、醫護、有心人的支持鼓勵同行，難以想像400多日一位年青人是怎樣每天咬緊牙筋的渡過。但感謝上帝的是雖然過程艱苦，卻是以正面積極的態度渡過了。

(禱告)：請繼續為

a) Mo每天可以帶著 輕省的心靈 面對各樣密集的復康治療禱告。

b) 大小排便的括約肌功能 早日有反應及盡早能自主控制禱告。

c) EMG 右手二頭肌 繼續有明顯的強化作用禱告。

d) 透過針炙(四肢、頭皮、腹部) 繼續剌激大腦神經在感覺和活動上的反應，並同時調理身體各項機能禱告。

e) 晚上不因幫阿Mo四肢拉筋和轉換身體位置而 影響睡眠質素 禱告。

2）「新的上肢外骨骼機械的付運」：

(感恩)：感謝院方安排，訂購了一部新的上肢外骨骼機械，配合EMG SaeboTheratrainer的治療， 加強阿Mo 的上肢肌肉和神經接收的治療訓練

(禱告)：請為這套機械 早日能付運送抵，並到步後的測試和訓練成功禱告， 盼能深化和強化阿 Mo 和其他有需要使用患者的復康。

3) 「雖百年一遇的黑雨仍充滿盼望」：

(感恩) ：前幾天雖然是百年一遇的黑雨，市內環境非常惡劣，但住院的病人包括阿 Mo 仍是得到適切相關的物理治療。感謝神。

() Mo爸媽

「從阿Mo的治療變化想起」：自然宇宙有不同的運作/定律

i) 物理定律/秩序：物理現象，如熱漲冷縮。

ii) 生命定律/秩序：動植物及人類的生老病死。

iii) 道德定律/秩序：萬物之靈、超越人的本性。

iv) 拯救定律/秩序：上帝的心意，使人成為新造的人，先給人恩典和真理，而不是先刑罰與定罪，總是給人饒恕與新的機會。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救。

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