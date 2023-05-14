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娛樂
2023-05-14 19:12:51

李啟言父親就代禱信用詞致歉 強調So Ching退團決定源於顧及身心

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李盛林牧師就用詞澄清及致歉。

MIRROR御用舞蹈員李啟言(阿Mo)自去年7月在紅館個唱被巨型屏幕擊中之後，至今仍未可自主活動。他的女友So Ching(蘇芷晴)難以兼顧照顧阿Mo及幕前工作，早前宣布退出。阿Mo父親李盛林牧師在最新一封代禱信亦有提及So Ching退團一事，但字眼令不少網民大感震驚，斥李牧師在情緒勒索，更懷疑是他們一家迫使So Ching做決定，在網上引來極大爭議。

今日李牧師再透過社交平台回應及澄清︰「謝謝各方連日的關心，惟代禱信42發出之後，網上出現誤解、或與本意相矛盾的文字，故在此再次向大家説明。生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中用了讓人產生誤會或感困惑的用語，造成一連串的討論。正如蘇晴在週三的公開聲明所言，她這次的決定源於顧及自己的身心，望在接下來的日子，成為一個更快樂與值得依靠的人。祈願神繼續與她同行，讓她在祢內得著平安、快樂與力量，與Mo彼此勉勵。」

魚與熊掌」「終於」惹反感

李牧師在代禱信寫到「很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo 同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量」當中的「魚與熊掌」及「終於」字眼令不少網民大感憤怒。

So Ching為了專心照顧阿Mo決定退團。

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