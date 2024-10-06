李啟言生活事務要別人幫忙感困擾無奈 李盛林盼審訊還阿Mo公道

李啟言(阿Mo)下周六(12日)將踏入30歲，因MIRROR紅館演唱會事故嚴重受傷，至今逾兩年一直接受治療，其父李盛林昨日(5日)發出第115封代禱信，提及本來生活井井有條的阿Mo，自受傷後生活大小事務均由別人幫忙代勞，心靈感掙扎困擾。李父又提到有關案件因有人不認罪，延至本月16日開始進行18日審訊，「盼在司法的過程能彰顯公平公義的，還阿Ｍo失去青春歲月和活動能力一個公道。」

李盛林在第115封代禱信中分享阿Mo受傷前的生活，指兒子因受傷後事事要人幫助感困擾。

可喜是阿Mo的負重能力稍微增加，「有一次在刺激脊椎神經下，他手部局部左右移動訓練，可以加上八磅的負重搭載在手臂上橫向移動，這讓他的手腳肌肉逐漸增強和結實。」不過，李父指出，去年有關演唱會事故的審訊，因有不認罪者，延至本年10月16日至11月8 日進行18天的中文審訊，他重申，「盼在司法的過程能彰顯公平公義的，還阿Ｍo 失去青春歲月和活動能力一個公道。」

李父分享阿Mo於2019活動自如地推著小孩玩耍的照片，他在信中提到兒子向來對自己要求很高，事事都親力親為，受傷後卻連輕微移動手腳、搔癢等都無法自理，要哀求和麻煩他人幫助，感到格外辛苦和無奈，「雖然理智上知道不能要求像自己處理那樣完美，畢竟別人在幫助自己，不能苛求100%的準確*。但這是自己對過去生活細節的基本要求 [例如：刷牙一定要好乾淨、坐姿要端正。可是現在坐歪了，就得麻煩別人幫忙調正；刷牙不夠乾淨時再要求一次，又好像是對別人來說是無理的要求，]，內心覺得矛盾和困擾。」故此，祈盼他能適應和接受現實，同時照顧者能有智慧與他互動。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第115封代禱信

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【一直以來感覺最為困擾的心情】*

a) 在受傷之前，無論在工作、生活還是自我照顧的瑣碎事務，都是親力親為 ，對自己的要求很高 [例如：輕微移動手腳、搔癢等。但如今這些簡單的動作都無法自理]。*一直以來，很多生活細節都是不想別人幫手，但現在變得每一件事都要哀求和麻煩他人幫助，感到格外辛苦和無奈，甚至擔心給他人帶來麻煩*。

b) *雖然理智上知道不能要求像自己處理那樣完美，畢竟別人在幫助自己，不能苛求100%的準確*。但這是自己對過去生活細節的基本要求 [例如：刷牙一定要好乾淨、坐姿要端正。可是現在坐歪了，就得麻煩別人幫忙調正；刷牙不夠乾淨時再要求一次，又好像是對別人來說是無理的要求，]，內心覺得矛盾和困擾。

*2) 【增加活動負重的能力】*

在過去兩個月不斷的上肢和下肢操練中，阿Mo的負重的能力也可以稍微逐磅的增加。雖然增幅是輕微的。*有一次在刺激脊椎神經下，他手部局部左右移動訓練，可以加上八磅的負重搭載在手臂上橫向移動*，這讓他的手腳肌肉逐漸增強和結實。

*3) 【禱告】：*

a) *請為阿Mo面對的心靈困擾和掙扎禱告*，祈盼他能夠適應和接受當下需要他人幫助的現實，也為照顧者有智慧與他互動禱告。

b) *請為他每天全程投入操練禱告，願他身心靈都可以得到休息和更新*。

*(二) Mo爸媽*

*1) 【想到即將有的審訊】*

在去年有關事件因有不認罪者，因而延至本年10月16日至11月8 日進行18天的中文審訊。盼在司法的過程能彰顯公平公義的，還阿Ｍo 失去青春歲月和活動能力一個公道。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「115 恍如望著自己身心靈的成長」* 。