李啟言膀胱肌肉伸張力訓練有明顯進展 阿Mo：I miss home

在MIRRO紅館演唱會受傷的李啟言(阿Mo)，已接受近1年的診治。李盛林牧師昨晚(8日)發出第50封代禱信，承接前一星期提到阿Mo訓練膀胱肌肉伸張力，李父指阿Mo有明顯進展，膀胱的容量也增加，將於下周再度進行測試，望能摘除尿袋。李父又表示，阿Mo每天接受6小時密集治療，極需要耐心和毅力，早前就曾透露「I miss home」，作為父母，體會兒子的心情：一方面對家居和其中過去經歷的懷念，另一方面對能復康回家的期盼。

李盛林牧師 // 啟言(阿Mo)第50封代禱信

( 一) 啟言(阿Mo)

1)「膀胱伸張力」

(感恩) 膀胱肌肉伸張力在過去兩週有明顯進展，膀胱的容量也增加了，同時並沒有任何不適。感謝神及各有心人的恆心禱告。

(禱告) 請為已安排在下月初再度的測試禱告，教授們已盡了力，祈盼神在阿Mo 的身體機能上繼續施恩醫治。

2) 「新冠疫苗反應」

(感恩) 上週接種新冠疫苗加強劑並沒有不良的反應，感謝神的保守及各有心人的禱告。

3) 「再度安排MRI」

(禱告) 將會在下月再度安排照頸椎磁力共振，以了解頸椎神經的水腫情況，再制定進一步的治療方案。請為受創的頸椎神經在神創造的恩典下，有良好的進展禱告。

4) 「各項密集治療」

(感恩) 每天六小時的密集治療仍是穩定的進行，雖然阿Mo需要耐心和毅力面對各項復康的治療，但感恩的是同時經歷到醫護、家人、各地有心人和聖經的鼓勵和支持。

( 二) MO 爸媽

1) 「I miss home (我想念家)」

(分享) 短短一句I miss home，爸媽聽後都體會到兒子的心情：一方面對家居和其中過去經歷的懷念，另一方面對能復康回家的期盼。

2) 「護理照顧」

(感恩) 上月面對最大的困難是面對護理員的替換，踏進這個月都開始穩定下來。新的護理員都很有心投入學習和漸漸掌握照顧的特別技巧而感恩。