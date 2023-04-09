李啟言被誤會行得返 何謂外骨骼機械腳？

MIRROR演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)至今仍然無法活動，父親李盛林牧透露兒子現靠不同治療，當中包括藉外骨骼行路及利用「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo）鍛鍊肌肉。惟有人誤以為阿Mo靠這些機械便可以行動自如，因此李牧師在新的代禱信提到「有部分有心人以為阿Mo現在已能夠自主行路。其實，撇除所有儀器的幫助，阿Mo 到目前為止，除了肩頸胸腹可以自主控制活動之外，四肢都是暫時不能。」

究竟何謂外骨骼？是否像大家在電影見到的機械人般呢？早年無綫節目《創科導航》曾介紹這類醫療輔助機械，片中見到受訪者需要背上一個重達23公斤的機械，並需要同時有兩至三人協助。治療師稱透過這類重複訓練，令大腦其他腦神經細胞代替死去的細胞，向下肢發出指示。片中見到受訪者穿上外骨骼之後，轉身仍需要兩名護理人協助，而對方經過三個月的訓練之後，受訪者已可發到三成力，站立重心也有改善，步姿亦有改善。

外骨骼要過百萬港元

不過，片中亦見到受訪者脫下外骨骼之後，便會「打回原形」，需要用輪椅代步。此外，這款外骨骼機械腳要運作時，需要有治療師在旁，而且外骨骼的價格十分高昂，至少過百萬。

至於阿Mo接受的「傾斜床踏步訓練機械人系統」，根據網上的影片所見，患者透過機械的輔助，鍛鍊腳部肌肉、舒緩肌肉痙攣等等。這種訓練的目的是穩定訓練者保持垂直位置的能力，同時慢慢習慣腿部支撐體重。