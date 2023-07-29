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娛樂
2023-07-29 22:19:12

李啟言阿Mo下半年將面對更密集更消耗體力的治療 9月將添新康復儀器

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阿Mo下半年將接受更密集和更消耗體力的治療。

Mo下半年將接受更密集和更消耗體力的治療。

昨日(28日)是MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生一周年，受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)於首度更新IG，其父親李盛林形容過去52星期很漫長，心情猶如坐過山車，但阿Mo四肢於個多月前開始有感覺，是正面的經歷。今日(29日)李盛林發出第53封代禱信，信中透露阿Mo將面對比上半年更為密集對焦、更容易消耗體力的治療，望能達到神經、關節和筋腱肌肉的強化及治療的果效。阿Mo將於8月接受磁力共振MRI，以及膀胱伸張力測試，目標是拔除尿喉尿袋。9月將多添一部復康儀器「上肢外骨骼」。李父感恩阿Mo深深體會父母無微不至的照顧，暢所欲言講出自己的需要。

MIRROR紅館演唱會事故一周年後，李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第53封代禱信。 阿Mo在MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故一周年，首度更新IG。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第53封代禱信

（一）啟言（阿Mo）

1. 過去一年，展望向前

2. 踏入第二年的復康治療     

（分享）在過去一年，阿Mo經歷了不同階段的治療。*現階段要面對的比上半年更為密集對焦、更容易消耗體力*，求主透過醫生教授的治療及護理等各方面的主動配合，達到神經、關節和筋腱肌肉的強化及治療的果效。

(感恩)*除了一直提及的各樣治療，如 *腦機協作*  (Brain-Computer Interface)、*針對部份磁場剌激*  (Transcranal Magnetic Stimulation、*外骨骼*  (exoskeleton)、*踏步電激機械人*  (Erigo)、*不同部位的針灸*  (acupuncture) 、*各類型運動醫學*  (Sport Medicine - Theratrainer, Saebo, Sun Bathing) ,九月將新添置新儀器。

(禱告)

a) 剛開始 *EMG 外肌肉 (exomuscle)*  強化上肢各組不同的肌肉。

b) 八月 *膀胱伸張力* 測試，目標能拔除尿喉尿袋。

c) 八月 *磁力共振MRI* 確定頸椎神經最新狀況，以確定進一步治療方案。

d) 九月開始多一部復康儀器，*上肢外骨骼*。

（二）Mo 爸媽

1)  MO是深深體會父母在身邊無微不至的照顧，讓他在治療期間得以安心，不用為其他事情分心。並且能暢所欲言講出自己的需要，讓我們即時跟進處理。

2) 這一年在不同階段的同行中，深深感受神的介入預備，無論在醫護團隊和護理員照顧上，讓我們能作出及時與適切的決定和安排。

 

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