李啟言阿Mo二頭肌三頭肌對肌電圖有反應 李盛林盼8.29聆訊能顯明真相和各方責任

MIRROR紅館演唱會事故發生逾一年，李盛林牧師發出第57封代禱信，信中指李啟言(阿Mo)在拔除尿喉後，泌尿和排便均正常，希望尿道內外的括約肌神經能回復自主控制；另外，二頭肌和三頭肌對肌電圖有反應，盼阿Mo的上肢可先活動起來。演唱會事故將於下周二(29日) 於區域法院再訊，李父表示，「盼能顯明事實真相和各方該負的責任。」

李盛林牧師//啟言(阿 Mo ) 第57封代禱信：

1) 香港「幹細胞」研發：

(感恩禱告)最近得悉香港有研究團隊研究 「幹細胞」在神經復康治療上的效能，並取得初步成功。祈願神賜智慧聰明給科研人員能開啟神創造的神經機制，以致可以應用在人體神經復康上，造福有需要的患者。

2) 泌尿及排泄系統

(感恩)：經過一段時間，在每次排尿後用超聲波監察下一膀胱，都是處於正常狀態。現時可減至每星期照膀胱超聲波一次，及幾星期照腎臟超聲波一次，以確保整個系統沒有異常。並到現在為止，再沒有出現尿道炎。

(禱告)：現時大致可以正常排便，但請繼續為尿道內外的括約肌神經能回復過來，得以自主控制禱告。

3)「肌電圖EMG 反應」：

(感恩)：二頭肌和三頭肌對肌電圖持續多了一點點反應。

(禱告)：透過肌電圖EMG的反應，訓練大腦神經重拾二頭肌和三頭肌的活動模式，使阿Mo的上肢可以先活動起來。

(二) Mo爸媽

*1)「神蹟與人體定律」有衝突嗎？ *

a) 其間一直禱告思想著： 「神蹟與人體定律」有否衝突？

b) 起初神創造的時候已賦予大自然和人體有一定運作的規律。「神蹟」似是違反了起初神創造的原意。但察看 耶穌在地上所行的神蹟，卻超越了創造的規律。目的是要人知道神的榮耀和能力，也要人認識耶穌，得著新生命。

c) 想不到阿Mo 的受創，成了世界各地基督徒和有心人關注的事件，也觀看神的能力可以怎樣彰顯。盼在阿 Mo 身上，可以繼續彰顯和見證神的大能。

2) 「事件再度聆訊」

本月29號「紅館演唱會事件」再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。