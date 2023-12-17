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娛樂
2023-12-17 01:24:03

李啟言阿Mo住院一年首度外出參加聖誕聚餐 心情百感交集

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阿Mo於現在的醫院住了約一年，首度外出參與聖誕聚餐，心情百感交集。

今年是阿Mo受傷留醫後的第二個聖誕。

李啟言(Mo)自從在MIRROR紅館演唱會嚴重受傷留醫後，今年已是傷後第二個聖誕。李盛林牧師今晚(16)發出第73封代禱信，信中透露阿Mo於現在的醫院住了約一年，首度外出參與聖誕聚餐，心情百感交集，當看到三五知己圍繞拍照，心情更百感交集。信中又回顧去年今周，阿Mo的心願是「為了讓我以後的人生更美好，我們應該努力奮戰」，李父感恩阿Mo經過一年奮戰已漸見成果。

阿Mo於現在的醫院住了約一年，首度外出參與聖誕聚餐，心情百感交集。

阿Mo於現在的醫院住了約一年，首度外出參與聖誕聚餐，心情百感交集。

李盛林牧師/李啟言(Mo)73封代禱信

() 啟言(Mo)

1) 穩定中求突破：

正如上一封代禱信所提各方在頸椎/脊椎的最新治療研究一樣，教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時，更是增強他的能力，並盼望他的狀況達到超乎正常水平。

禱告：期盼創造主為阿Mo開醫治與復康的門路。

2) 去年今週代禱信(21) 20221221- 前後一年的比較：

(去年今週)

a) 另一則「啟言心願」

To make my life beautiful in the future, we should fight hard”

為了讓 以後的人生更美好，我們 應該努力奮戰。】

b) 另一則「啟言事件的迴響」

一位牧師：【李牧師，您們在信仰上的回應，相信對很多人，甚至不信或在信仰上疑惑者，都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者，因啟言及您們對信仰的回應，堅定堅定了，也解開了她對神的質疑     

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(現在)

a) 在過去的73週，就像去年今週的心願一樣，家人和阿Mo都仍是努力奮戰，也像去年我比喻的「不求人」（搔癢器具的把手）一樣，即使有了搔癢的工具，仍然需要親自動手努力。感謝神，在份努力下看到了奮戰的成果。

b) 另一則 迴響 :您的經歷啟發了我，讓我知道「路是由自己行出來」，「態度決定了高度」…我不是教徒，但我好希望「神蹟」繼續發生在您身上！…最後，您的家人都很堅強，很有愛，一個字：「勁」…

3) 禱告：請為新到任的護工姐姐 能夠有信心、從容地學習如何照顧四肢暫無法活動的阿Mo，並掌握相應的技能禱告。

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4) 盼在下週簡介：倘若阿Mo 的基本活動神經能有反應，就會使用進一步可以幫助他復康的儀器。

 

() Mo爸媽

1) 「在阿Mo 治療的過程中，我認識到神…」：是在活人之地施行祂奇妙的恩惠和慈愛的神。

2) 「感謝安排歡樂的一個晚上」：

a) 感謝劉教授安排了運動醫學中心全體同事的聖誕聚餐，阿Mo在這住院已近一年，也成了他們的一部分，我們一家也是在被邀請之列，很歡愉的一個晚上。因為差不多一年阿Mo都是在院內沒有外出，在沿路上看那些美麗五光十色的燈飾，三五知己圍繞拍照，他的心情更是百感交集。

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b) 全體部門同事不僅享受到難得的美味佳餚，還有源源不絕的美食奉上，當中更有精彩的抽獎活動。

​c)感謝宴會場地在各方面貼心周到的安排，使餐聚的氛圍更加熱烈濃厚。

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