李啟言阿Mo住院一年首度外出參加聖誕聚餐 心情百感交集

李啟言(阿Mo)自從在MIRROR紅館演唱會嚴重受傷留醫後，今年已是傷後第二個聖誕。李盛林牧師今晚(16日)發出第73封代禱信，信中透露阿Mo於現在的醫院住了約一年，首度外出參與聖誕聚餐，心情百感交集，當看到三五知己圍繞拍照，心情更百感交集。信中又回顧去年今周，阿Mo的心願是「為了讓我以後的人生更美好，我們應該努力奮戰」，李父感恩阿Mo經過一年奮戰已漸見成果。

正如上一封代禱信所提各方在頸椎/脊椎的最新治療研究一樣，教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時，更是增強他的能力，並盼望他的狀況達到超乎正常水平。

一位牧師：【李牧師，您們在信仰上的回應，相信對很多人，甚至不信或在信仰上疑惑者，都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者，因啟言及您們對信仰的回應，堅定堅定了，也解開了她對神的質疑 】

【 為了讓 我 以後的人生更美好，我們 應該努力奮戰。】

(現在)

a) 在過去的73週，就像去年今週的心願一樣，家人和阿Mo都仍是努力奮戰，也像去年我比喻的「不求人」（搔癢器具的把手）一樣，即使有了搔癢的工具，仍然需要親自動手努力。感謝神，在份努力下看到了奮戰的成果。

b) 另一則 迴響 :您的經歷啟發了我，讓我知道「路是由自己行出來」，「態度決定了高度」…我不是教徒，但我好希望「神蹟」繼續發生在您身上！…最後，您的家人都很堅強，很有愛，一個字：「勁」…

3) 禱告：請為新到任的護工姐姐 能夠有信心、從容地學習如何照顧四肢暫無法活動的阿Mo，並掌握相應的技能禱告。