李啟言阿Mo住院一年首度外出參加聖誕聚餐 心情百感交集

禱告:期盼創造主為阿Mo開醫治與復康的門路。

2) 去年今週代禱信(21) – 2022年12月21日- 前後一年的比較:

(去年今週)

a) 另一則「啟言心願」

“To make my life beautiful in the future, we should fight hard”

【 為了讓 我 以後的人生更美好,我們 應該努力奮戰。】

b) 另一則「啟言事件的迴響」

一位牧師:【李牧師,您們在信仰上的回應,相信對很多人,甚至不信或在信仰上疑惑者,都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者,因啟言及您們對信仰的回應,堅定堅定了,也解開了她對神的質疑 】