李啟言阿Mo傷口愈合理想 開始感覺肌肉收縮

李啟言(阿Mo)完成了兩個階段的創新手術後，接下來是走上「馬拉松賽道」的復康操練。其父親李盛林牧師於昨晚(13日)發出第103封代禱信，信中指阿Mo在神經線的配對上，需要花上不少時間(標準是要35天)，在配對過程中，阿Mo開始感覺到肌肉的收縮，從而帶動肌肉活動。李父表示，這對失去這樣感覺的他，是何等的珍貴。而承托著兒子手臂，強烈感受到他的肌肉在跳動著，內心也被帶動跳躍歡呼。

李盛林在信中指出，人體的活動神經所帶動的日常動作實是非常繁複的過程，即使每個動作配對正確之後，也不能立刻如常活動，需要再在這對接的基礎上進行操練。阿Mo就像成長中的嬰孩經歷跌跌碰碰，使他的神經訊號接收和肌肉活動的認知可以被強化。雖然仍像嬰孩學習掌握每個簡單動作，但這是另一重盼望的開始。

阿Mo下周將踏進手術後的第四週，因傷口的癒合理想，終於迎來期待已久的拆除手術釘子的時刻。李父回想在創傷後4個月(2022年11月27日)第一次洗澡，這樣維持足足半年。直到去年5月中才開始每周洗澡兩次，至今維持了13個月。盼望下周拆除手術釘後，可再直接用水清洗身體，雖然每次都很費力。李父深盼阿Mo的神經線與腦電波的配對能順利，兒子有耐心和力量面對每個操練，身體能逐步復常，重回創傷前的體魄，經歷創造主如重生般的再造。

李盛林/李啟言(阿Mo)第103封代禱信

(一) 啟言(Mo)

1) 【神經線配對是回歸常態的開始】

在神經線的配對上，需要花上不少時間 (標準是要35天)，因為人體的活動神經所帶動的日常動作是非常繁複（請參附圖）。即使每個動作配對正確之後，也不能立刻如常活動，需要再在這對接的基礎上進行操練。阿Mo就像嬰孩成長中的學習過的，經歷跌跌碰碰，使他的神經訊號接收和肌肉活動的認知可以被強化。

2) 【肌肉的感覺回來了！】

在神經線配對的過程，阿Mo開始感覺到肌肉的收縮，從而可以帶動肌肉的活動。對失去這樣感覺的他，是何等的珍貴。雖然仍像嬰孩需要學習掌握每一個簡單的動作，但這是另一重盼望的開始。

3) 【下週拆除手術縫合的釘子】

下週踏進手術後的第四週，因傷口的癒合理想，終於迎來了期待已久的拆除手術釘子的時刻。回想在創傷後四個月(2022年11月27日)第一次洗澡，這樣維持足足有半年。直到去年五月中才開始每週洗澡兩次，到這次手術前也維持了13個月。盼望下週拆除手術釘之後，可以再直接用水清洗身體呢（雖然每次都很是費力）！

4) 【禱告】

a) 祈盼身體能逐步回復常態，重回創傷前的體魄，經歷創造主如重生般的再造。

b) 請為神經線與腦電波的配對能順利完成禱告，因為每一條神經線都需要耐心的尋找和測試。

c) 願神在阿Mo每一個操練中賜予耐心和力量，使他能夠在恩典中，經歷一個又一個的突破。

( 二 ) Mo 爸媽

1) 【感覺阿Mo手部肌肉的動力】

在復康操練期間，治療師邀請我嘗試感受一下阿Mo手臂開始重拾的動力。當我承托著他手臂作測試時，強烈感受到他的肌肉在跳動著。而我的內心也被帶動跳躍歡呼呢！

2) 【是否白白失去了2-3年的人生？】

對阿Mo 和家人來說，這次創傷改變了我們一貫的生活，彷彿使原有的生活停頓了一樣。然而，在這段艱難日子的過程中體會到，這次阿Mo的創傷，從另一個角度看也是一個「化妝的祝福」，為我們也為不少人帶來對生命的盼望和祝福*。