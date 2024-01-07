李啟言阿Mo受創頸椎的信號傳遞仍待改善 父母再感患得患失

在MIRROR紅館演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)已接受了76周治療，李盛林在最新一封代禱信透露，雖然阿Mo目前身體處於健康狀態，去年所提及的胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉，雖有進展，但暫未能大幅改善，尤其受創頸椎的信號傳遞，一直未有突破性進展，令父母再次面對去年同期的患得患失。李父表示，沒有一個常人願意面對人生的苦難和衝擊，看到新學年莘莘學子竟有4.1%想過或在行動上自殺，期望他們都能找到關懷和關愛，得到鼓勵積極面對人生。

李盛林牧師 / 李啟言 ( 阿 Mo) 第 76 封代禱信 ( 一 ) 李 啟言 (Mo) 1)【通宵護理協調】 上週提及這方面的情況後，經過「通宵護理」的溝通了解，大家終於定出了彼此協調的做法。再次感謝護理團隊的辛勞。 【禱告】 請為整體的護理工人來禱告，盼她們除了協助阿Mo 日常的護理之外，更重要的是若他遇上危機時能靈活應變。如他失去平衡即將跌倒，或突然出現吞嚥問題時，她們能隨時作出即時的反應。 2)【感恩】 a) 「運動醫學團隊」 在中大醫院一年以來，阿Mo大多治療的時間都是與運動醫學有關，感謝整個部門的上上下下同事的悉心治療、愛護和幫助，使他在身體各方面可以保持最佳狀態，預備迎接頸椎神經治療的新方向。

b) 「頸椎神經治療的方案探討」 感謝羅教授和劉教授竭盡所能為阿Mo探究頸椎神經治療可行的新方案，同時引進新的治療儀器。盼望他們的探究和聯絡交流，能成為阿Mo 和日後在脊椎神經治療患者們的福音。 3) 【去年今週代禱信(23) – 2023年01月08日】 - 前後一年的比較： (去年今週) a) 「神經與肌肉聯繫」 請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。 b) 「盼望與絕望」 i. 「盼望」 是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話 （聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。

ii. 「絕望」 是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。 (現在今週) a) 雖然阿Mo 現在身體都是處於一個健康的狀態，但因為頸椎神經的傳遞信息仍有待改善，去年所提到的「包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉」 雖有進展，但暫未能大幅改善。 【禱告】：請繼續為控制這些肌肉的神經信號暢通禱告，願神在阿Mo神經系統施行奇妙的作為。 b) 在等待的76 週雖偶爾心靈忐忑，仍因聖經的應許，「秉持」著對神的盼望，堅持面對前面復康之路。

4) 【重生後可用的復康器材】 … 「步姿分析儀」(Walkerview with smart gravity) a) 這不僅是一個簡單的跑步機，也是一個步行和跑步分析實驗室，能夠作出運行分析：包括步態和姿勢分析報告。 b)即時且客觀的 反饋能夠改善身體活動中的姿勢，足部的支撐，並糾正手臂運動的相關問題，以及與運動姿勢，下肢負荷相關的問題。 c) 憑藉智能重力，可以在行走過程中減輕患者負荷的40％，讓他們有如在水中一樣「行走」，同時擁有在水進行康復的所有好處。 【禱告】： 祈願阿Mo有朝一日能使用這「步姿分析儀」，成為他在復康路上的中途站。