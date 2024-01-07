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娛樂
2024-01-07 00:22:13

李啟言阿Mo受創頸椎的信號傳遞仍待改善 父母再感患得患失

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阿Mo現時的健康狀況良好，准受創頸椎的信號傳遞仍待改善。

阿Mo現時的健康狀況良好，准受創頸椎的信號傳遞仍待改善。

MIRROR紅館演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(Mo)已接受了76周治療，李盛林在最新一封代禱信透露，雖然阿Mo目前身體處於健康狀態，去年所提及的胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉，雖有進展，但暫未能大幅改善，尤其受創頸椎的信號傳遞，一直未有突破性進展，令父母再次面對去年同期的患得患失。李父表示，沒有一個常人願意面對人生的苦難和衝擊，看到新學年莘莘學子竟有4.1%想過或在行動上自殺，期望他們都能找到關懷和關愛，得到鼓勵積極面對人生。

李盛林牧師早前接受網上節目《健康嗎》訪問，談到兒子阿Mo診治上的進展。

李盛林在第76封代禱信表示，對兒子李啟言的康復之路，再次感到患得患失。

李盛林牧師/李啟言(Mo)76封代禱信

() 李啟言(Mo)

1)【通宵護理協調】

 上週提及這方面的情況後，經過「通宵護理」的溝通了解，大家終於定出了彼此協調的做法。再次感謝護理團隊的辛勞。

【禱告】

請為整體的護理工人來禱告，盼她們除了協助阿Mo 日常的護理之外，更重要的是若他遇上危機時能靈活應變。如他失去平衡即將跌倒，或突然出現吞嚥問題時，她們能隨時作出即時的反應。

2)【感恩】

a) 「運動醫學團隊」

在中大醫院一年以來，阿Mo大多治療的時間都是與運動醫學有關，感謝整個部門的上上下下同事的悉心治療、愛護和幫助，使他在身體各方面可以保持最佳狀態，預備迎接頸椎神經治療的新方向。

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b) 「頸椎神經治療的方案探討」

感謝羅教授和劉教授竭盡所能為阿Mo探究頸椎神經治療可行的新方案，同時引進新的治療儀器。盼望他們的探究和聯絡交流，能成為阿Mo 和日後在脊椎神經治療患者們的福音。

3) 【去年今週代禱信(23) 20230108日】 - 前後一年的比較：

(去年今週)

a) 「神經與肌肉聯繫」

請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。

b) 「盼望與絕望」

i. 「盼望」 是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話 （聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。

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ii. 「絕望」 是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。

(現在今週)

a) 雖然阿Mo 現在身體都是處於一個健康的狀態，但因為頸椎神經的傳遞信息仍有待改善，去年所提到的「包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉」 雖有進展，但暫未能大幅改善。

【禱告】：請繼續為控制這些肌肉的神經信號暢通禱告，願神在阿Mo神經系統施行奇妙的作為。

b) 在等待的76 週雖偶爾心靈忐忑，仍因聖經的應許，「秉持」著對神的盼望，堅持面對前面復康之路。

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4) 【重生後可用的復康器材】 「步姿分析儀」(Walkerview with smart gravity)

a) 這不僅是一個簡單的跑步機，也是一個步行和跑步分析實驗室，能夠作出運行分析：包括步態和姿勢分析報告。

b)即時且客觀的 反饋能夠改善身體活動中的姿勢，足部的支撐，並糾正手臂運動的相關問題，以及與運動姿勢，下肢負荷相關的問題。

c) 憑藉智能重力，可以在行走過程中減輕患者負荷的40％，讓他們有如在水中一樣「行走」，同時擁有在水進行康復的所有好處。

【禱告】： 祈願阿Mo有朝一日能使用這「步姿分析儀」，成為他在復康路上的中途站。

 

() Mo爸媽

「願意與否都得走下去」

1)  沒有一個常人願意面對人生的苦難和衝擊。兒子復康之路走到現在，去年差不多同期的患得患失感覺也再度重現，因為面對前面治療上的一個關口 如何突破受創頸椎的信號傳遞。

2) 面對新學年莘莘學子竟有4.1%想過或在行動上自殺。期望他們都能找到關懷和關愛，得到鼓勵積極面對人生。這也是我們經歷過一年多艱難處境的禱告和體悟，要積極面對生活。

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