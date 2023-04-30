李啟言阿Mo受尿喉影響感冒汗和疲累 感恩承受各式操練沒倒垮

在去年MIRROR演唱會事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，至今仍然留醫接受各種治療。阿Mo父親李盛林牧師昨晚發出第40封代禱信，信中透露兒子近來或因尿喉影響感到冒汗和疲累，祈願盡快查明原因；而阿Mo的肢體雖不不自主動彈，但透過儀器操練他的肌肉筋骨，感恩他能承受各式操練而沒有倒垮。李盛林再次澄清，阿Mo需靠儀器才能活動，每轉換到任何地方都要吊機幫助。

李盛林牧師 / 李啟言(阿 Mo) 第40封代禱信

​​ （一） Mo 爸感恩

​​1. 「新醫療團隊的15週」

雖然阿Mo 暫時肢體不能自主動彈，但自從新的醫療團隊在15週前接手後，都能透過儀器操練他的肌肉，筋骨，更感恩的是他的血壓沒有太大波動，能承受各式操練而沒有倒垮。

（二） 代禱

「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30）

1. 阿Mo

心願：「四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」

a) 「病毒猖獗，免受感染」：

請記念近日感冒和新冠病毒猖獗，祈求神保護阿Mo 免受感染禱告。

b) 「MRI 電腦素描」：

請為教授們正比對研究事發初期，中段和現在的頸椎電腦素描，以作出正確的評估和醫療方向禱告。

c) 「冒汗及血壓穩定」：

近幾天可能因為尿喉影響而感到冒汗和疲累，祈願醫生教授找出原因，也祈禱神保守看顧。

d) 「持續不斷的體能强化」：

請為每天仍然有的常規治療操練禱告，盼持續產生效能及有足夠的精神，並安靜平和的心境面對。

2. MO 爸媽 「直播訪問分享」 ：

最近在好友羅乃萱的面書直播中，分享了阿MO的最新狀況。多謝眾多有心人回應更深入了解他的治療情況。部分傳媒對阿Mo 情況仍有誤解的報道，可能由於急趕發稿而造成；請留意澄清及更正如下：

​​「因應25/4的直播」

有不少回應以為阿MO是可以自主站立和行路。其實..

1. 阿MO是被動地藉著外骨骼累積行了 13,000 步，而不是可以自己主動地站立，也不是自己控制這外骨骼行路。全是靠這些復康儀器。

2. 每轉換到任何地方，都是需要吊機幫助，暫時仍不能靠自己的能力作任何常人的日常活動或位置的轉移。

3. 早前醫生提到的 95% 是不能完全得醫治，而 5 % 是可以完全康復。

請繼續為阿MO信靠神和努力投入復康治療，活動神經(motor nerves)復甦並得醫治禱告。