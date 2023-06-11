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娛樂
2023-06-11 07:00:00

李啟言阿Mo大便機能漸有自主跡象 盼早日甩掉尿袋

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李啟言阿Mo因肌肉痙攣在輪椅失平衡，現需在肩膊加上安全帶。

李啟言阿Mo因肌肉痙攣在輪椅失平衡，現需在肩膊加上安全帶。

MIRROR紅館演唱會事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(Mo)，上周的代禱信中指阿Mo偶爾會因肌肉痙攣抽搐，以致在輪椅上失平衡，李盛林牧師在昨晚(10日)的代禱信中透露，現加上肩膊安全帶作輔助，盼盡快能度過此階段。另外，感恩阿Mo的大便機能漸有自主跡象，現要加強訓練膀胱的伸張力，望早日成功甩掉尿袋。

李盛林牧師第46封代禱信。

李盛林牧師第46封代禱信。

李盛林牧師/啟言(阿Mo)第46封代禱信全文

（一）啟言(Mo)

1) 「大便機能」

a) (感恩) 控制大便功能的肌肉及感覺漸漸出現自主的跡象。

b) (禱告) 大小便神經功能原屬一組，祈願上帝使排便的正常感覺和功能繼續好轉。

2) 「神經反應過程」

a) (禱告) 現時在輪椅上的坐姿，都是靠手肘帶動的部份肌肉平衡。偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。為安全起見需要加上肩膊安全帶，祈求這階段能早日過去。

3) 「膀胱伸張力」

a) (禱告) 醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。請為訓練膀胱的伸張力，能改善膀胱的容量和控制力禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「實戰的一晚」

(感恩) 上週一晚不能找到合適護理，需要客串一晚。三次的拉筋，期中要轉換位置和按摩，大致上順利過渡這個晚上。

(禱告) 請繼續為新護理員的穩定和適應，並能掌握對阿Mo在治療過程中的照顧禱告。同時爸媽並能作配合協助，請記念我們身心靈在照顧上的需要。

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