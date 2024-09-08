李啟言阿Mo將面對至少4個月抽搐期 僅只幾秒卻很辛苦

李啟言(阿Mo)已完成777天治療，李盛林牧師昨晚(7日)發出第111封代禱信，信中透露阿Mo在手術後要面對4-5個月的抽搐期，「相信這是神經腺在調整過程中的正常現象。雖然每次抽搐只是幾秒鐘便停止，不過對阿 Mo 來說都是辛苦面對的。」故此李父提出代禱事項，「請為阿Mo這幾個月可能出現抽搐祈禱，祈求在旁的人能及時穩著他，避免他翻倒。」並且祈望在這半年內，阿Mo的感覺神經和活動神經能達至預期的恢復進展。

李盛林回想，到底是甚麼力量支持他們寫到第111封代禱信， 「每天在阿Mo的身旁看著他的復康治療，我們也學會了 「望聞問切」 的小技巧，以至能夠到位的掌握整個治療的進展，並可以在代禱信中表達出來，使眾多有心人知道怎樣為阿Mo 來祝福和禱告。」

李父指出，阿Mo的前臂開始回復感覺，但不等於即有活動能力，他已開始分階段接受各組肌肉訓練，現階段是集中強化各組肌肉，使其能有負重的能力。接著是各組肌肉的聯絡協調，從而恢復基本生活動作。最終目標是可以開始一部分自我的照顧。若再可以進一步提升各項機能，四肢活動會更自如一點。李父續指，「預期在手術後半年之內會有明顯的改進，阿Mo 的確感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。原則上，半年之後會評估這段時間的進展，再進行另一次的跟進配對，以進一步確定身體的正面反應。」

李盛林牧師 /李啟言 (阿Mo)第111封代禱信：

「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們」(哥林多後書4:7)

*1) 【經文解說 (上)】 *

a) 哥林多後書是使徒保羅到達事奉人生的下半場所寫的。這時他大概事奉了9年左右，但他已經歷了常人所無法想像的種種困難和挑戰，這些衝擊都記載於哥林多後書11章之中。他將自己比作泥土做成的瓦器。瓦器是當代一種普通的器皿，但必須是潔淨、倒空，才能被主人所用。使徒保羅一直都是這樣的預備自己成為聖潔，合乎主用。

b) 這器皿盛載著一件「寶貝」，就是主耶穌。祂要在人裡面顯出神莫大的能力，超越了人所能想像和所能做到的。所以隨後保羅說：「我們四面受敵卻不被困住；心裡作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。」

2) 【我們過去的經歷】

a) 我們都是軟弱的，面對重大的衝擊時都是常會束手無策。若沒有這「寶貝」帶來給我們的動力和心靈的穩定，我們實在沒有長期的能耐堅持著去面對。在這777天的治療中，我們靠著這「莫大的能力」，真實經歷到「不被困住」、「不至失望」、「不被丟棄」和「不至死亡」。

b) 我們都是學習不要只聚焦在自己身上，而是著眼在這位全知、全能的創造主和愛我們的主。

(一) 啟言 (Mo)

1) 【全身抽搐】

手術後正常需要面對4-5個月的抽搐期，相信這是神經腺在調整過程中的正常現象。雖然每次抽搐只是幾秒鐘便停止，不過對阿 Mo 來說都是辛苦面對的。

2) 【各組肌肉的訓練】

肌肉訓練分階段進行，現在主要是集中強化各組肌肉，使其能有負重的能力。這將有助於進入另一階段，就是各組肌肉的聯絡協調，從而恢復基本生活動作。最終目標是可以開始一部分自我的照顧。當然，再可以進入提升各項機能，就是四肢更活動自如一點的階段。

3) 【身體感覺】

預期在手術後半年之內會有明顯的改進，阿Mo 的確感受到身體從上而下逐漸恢復的感覺。原則上，半年之後會評估這段時間的進展，再進行另一次的跟進配對，以進一步確定身體的正面反應。

4) *【禱告】

a) 請為阿Mo這幾個月可能出現抽搐祈禱，祈求在旁的人能及時穩著他，避免他翻倒。

b) 祈禱在這半年內，阿Mo的感覺神經和活動神經能達至預期的恢復進展。

*(二) Mo爸媽 *

【望聞問切】

不經不覺這已是我們寫的第111封代禱信，到底是甚麼力量支持我們寫下去呢？回想這段日子，每天在阿Mo的身旁看著他的復康治療，我們也學會了 「望聞問切」 的小技巧，以至能夠到位的掌握整個治療的進展，並可以在代禱信中表達出來，使眾多有心人知道怎樣為阿Mo 來祝福和禱告。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「111 沉著面對、等待跨越」 。