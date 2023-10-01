李啟言阿Mo強化身體肌鍵等候神經訊號 排泄暫未能暢順自如

昨晚(30日)是中秋追月的日子，李盛林牧師發出第62封代禱信，信中指出李啟言(阿Mo) 藉不同的復康儀器強化肌肉、關節、筋鍵的力度，盼以身體最好的狀態迎接神經訊號能早日來臨。李盛林又交代兒子阿Mo的排泄狀況，感恩除尿喉後，沒有炎症，但由於體內還有一顆直徑大約0.7cm 的膀肛石，阻礙了排尿的暢通，祈盼能早日排出，而負責大小排便的括約肌暫還未能受控；另外，「胸部肌肉」 呼吸可正常呼吸，但暫時沒有咳嗽的能力。

李盛林牧師/李 啟言(阿 Mo )第62封代禱信

( 一 ) 啟言 (Mo)

1) 「預備外在體能迎來信號」：

(感恩)：現階段的醫療目標是將身體各部除了 保持最健康和最佳狀態 之外，並藉不同的復康儀器*提升強化* 肌肉、關節、筋鍵的力度，並神經線的反應。

(禱告)：62週了，都是等待萬事俱備只欠的「東風」的出現，以身體最好的狀態迎接。祈求這東風 （即神經訊號）能早日吹來。

2)「 體內機能修復」

(感恩) 感謝神自兩個月前除去尿喉後， 一直沒有炎症出現。

(禱告)

a) 「膀肛石」 體內還有一顆直徑大約0.7cm 的膀肛石阻礙了排尿的暢通，祈盼能早日排出。

b) 「胸部肌肉」 呼吸可以正常呼吸，但暫時沒有咳嗽的能力，只能像常人的清喉嚨似的。祈盼這段時間能免於被流感和新冠感染，以致影響肺部功能。

c) 「括約肌」 大小排便的括約肌暫還未能受控，祈盼早日能自主控制以應排泄自如。

3) 「了解阿Mo治療的儀器 3 – Exoskeleton (外骨骼)」

(簡介)

a) 「工作原理」 幫助下肢無力的人恢復獨立的行動能力。外骨骼的工作原理是為 使用者的肌肉和關節提供支援和幫助，使他們能夠完成無法靠自己完成的動作。

b) 「外骨骼功效」 加拿大卡爾加里大學臨床神經科學系副教授何博士（Chester Ho）說："外骨骼會促進脊髓損傷（SCI）患者的康復並減少併發症，因為它可以 減少因時間躺臥而造成的骨骼和肌肉品質流失，還能改善呼吸和腸道功能。

(感恩)：

a) 去年曾與何博士兩次交談有關阿Mo 的情況，感謝他給予很好的建議。

b) 在過去近八個月的外骨骼的使用中，*正如何博士所說的正面現象都出現了*。

(禱告)：

a) 因現時對傷患者幫助甚大，盼定期的維修檢查和保養都能使外骨骼的損耗減至最低，運作達至最穩定的狀態。

b) 請為阿Mo 的下肢活動肌肉能繼續在治療的過程中穩步結實和增長禱告，當時機一到，就可以立刻接收神經信號而活動。

( 二 ) Mo 爸媽

「從阿Mo的治療想起」：忍耐等候

a) 在現今 科技時代等候是最困難的，因為科技的成果極速了多方生活的節奏。

b) 回歸到身體本能的復康，特別是神經系統都不能藉科技即刻復原，卻是需要按人體的定律和時間，除非是有超自然的經歷 – 神蹟。

c) 正如 從山腳望向山頂，需要一步一步沿著山徑慢步 – 經過九曲十三彎，得花上一點心力和體力，更需要的是堅持才能登頂。我們現在所走過信心禱告之路，也是如此，

d) 「那等候耶和華的 必重新得力，他們必如鷹展翅上騰。」（以賽亞書40:31）

在阿Mo 的治療變化中，每天都讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能。