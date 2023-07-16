李啟言阿Mo從沒連續睡超過4小時 感恩見曙光8月將調整治療方案

李啟言在接近一年的治療中，從沒連續睡超過 4 小時。

在MIRROR紅館演唱會事故嚴重受傷的李啟言(阿Mo)，李盛林牧師昨晚(15日)發出第51封代禱信，李父指阿Mo在過去1年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間，盼每一小段睡眠都能提供有質素的休息，有更大的精神體力面對每天頻密的治療進程。感恩半年前轉到現時的第三間醫院，治療上一步步的見到曙光，阿Mo將於8月接受照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，觀察自主排便能力和二頭肌的反應進展，以調整針對復康的方案。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第51封代禱信

( 一) 啟言(阿Mo)

1)「沒有持續超過 4 小時睡眠」

(禱告) 在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。請為每一小段休息和睡眠的質素禱告，盼能爭取有更大的精神體力面對每天頻密的治療進程。

2) 「半年前曙光再現」

(感恩) 半年前轉到現時的第三間醫院，看看有這麼多治療的儀器和方案可以協助復康，真是感恩一步步的見到曙光。

(禱告) 為每一個復康儀器配合針對神經、肌肉、關節和身體機能的治療方案，能產生超越的效果，並祈求創造主的大能使阿Mo神經系統恢復功能禱告。

3) 「八月調整治療方案的可能」

(禱告) 請為在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。

（二）MO 爸媽

1) 「家人抱恙」

(禱告) 過去兩星期部分家人因病倒而不能探望及協助護理，請為家人的身體康復與健康禱告。

2) 「家人回港探望及補位」

(感恩) 感謝神，讓阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理。在部分家人身體軟弱之際，正好是補位之時。