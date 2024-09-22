李啟言阿Mo感覺神經漸恢復 參與治療自主性增加

李啟言(阿Mo)經過多次手術治療後，現階段每天接受5小時的基本物理治療，其父親李盛林牧師昨晚(21日)發出第113封代禱信，信中指阿Mo自主參與的治療增多，身體的消耗也明顯增大；隨著感覺神經逐漸恢復，每次治療都讓阿Mo大汗淋漓，臉色通紅，故此阿Mo近日努力面對「變化中的適應」。

隨著阿Mo身體的逐步變化，照顧他的人也需要靈活調整照顧的方式和方法。盼望雙方能夠儘快適應過來。他又補充指，現正為阿Mo計劃下階段進一步的神經配對深化調整，期望能促進感覺神經的恢復。李父自言這兩年多為照顧兒子，停止了過去逾30年運動的習慣，約在半年前發現有膝關節退化的跡象，望能及時得到適當的治療。

紅館意外事故發生至今逾兩年，李盛林感激醫護和專家一直無私付出，讓阿Mo在這無法自主的過程中能夠安心治療，並有機會接受脊椎創傷治療的新科技，專注康復。李父指阿Mo在神經信號配對後的近兩個月，從被動接受治療到自主性增加，身體的消耗也明顯增大，「在每個不同部位的操練，過程中往往需要稍作休息一兩分鐘才能繼續完成整個治療。因此，在飲食方面也需要增加蛋白質的攝取，以補充體能和增強肌肉。」李父表示雖然每次治療都讓阿Mo大汗淋漓，臉色通紅。治療結束後，血壓會暫時升高，這是手術前極少出現的現象，但稍作休息後，血壓便恢復正常，就像運動員一樣。」這是手術前少見的現象。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第113封代禱信 ：「變化中的適應」

「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(詩篇23:1)

1) 【經文解說 (上)】

a) 大衛的家庭背景裡充滿了戰士的色彩，從小已耳濡目染，加上牧放羊群的經驗，經常面對猛獸和環境的威脅。雖然是家中最小的孩子，但他卻學會了靈活勇猛，善於作戰。以色列迦南地的牧羊不同今天大草原上的牧放，讓牠們自由自在地活動，羊群常在狹窄且崎嶇的山坡牧放。一不少心，羊便可能掉下山坡或是掉入山洞，更甚的是被匿藏的猛獸所吞噬 。因此，牧羊人必須時刻關注羊群，警惕突如其來的危險。並必須對環境瞭如指掌，才能保護羊群，提供牠們及時所需要的一切。

b) 因此，大衛將自己過去作牧羊人的經驗比作自己是羊，耶和華神是牧羊人。他體驗到自己的需要是甚麼，正如昔日牧放羊群時，他了解牠們的需要，並適時的提供一切所需的幫助，以至羊群甚麼都不缺。

2) 【我們過去的經歷】

a) 兩年多了，在阿Mo遇事的時候，Mo爸媽真的是感到徬徨失措，不知道他能否在創傷中復原過來。在治療的期間，遇到了許多無私付出的醫護和專家，他們不計回報地支持，讓阿Mo在這無法自主的過程中能夠安心治療，專注康復。在過程之中，的確體會到作為我們牧者的神是怎樣滿有恩典的帶著我們渡過險境，確立了治療的方向和盼望。

b) 在治療脊椎創傷的新科技不斷發展，對所有傷患者帶來盼望。阿Mo也因而可以有機會嘗試這些創新治療。正如我常常說：醫療的器材和科技帶來人盼望，但最重要的還是當事人對這些要有反應才得到幫助，人很多時都是不能自主反應，唯有創造主的能力才能使人有變化。

(一) 啟言 (Mo)

1) 【復康操練身體的消耗】

在神經信號配對後的近兩個月，每每在操練中 因為自主參與治療的增加，身體的消耗也明顯增大。在每個不同部位的操練，過程中往往需要稍作休息一兩分鐘才能繼續完成整個治療。因此，在飲食方面也需要增加蛋白質的攝取，以補充體能和增強肌肉。

2) 【反應大不像手術前】

手術前的治療大多數是被動進行。隨著感覺神經逐漸恢復，並且自主參與增多，每次治療都讓阿Mo大汗淋漓，臉色通紅。治療結束後，血壓會暫時升高，這是手術前極少出現的現象，但稍作休息後，血壓便恢復正常，就像運動員一樣。

3) 【照顧者的機靈】

正如上述所說，隨著阿Mo身體的逐步變化，照顧他的人也需要靈活調整照顧的方式和方法。盼望雙方能夠儘快適應過來。

4) 【禱告】：

a) 請為阿Mo在 身體變化和適應過程禱告，也為照顧者的智慧和靈活應對禱告。盼望他們彼此協調，幫助阿Mo專注於治療。

b) 期待治療的方案不單在維持和強化身體的機能，也能研究出更突破的方案，使 身體不同的單元活動能協調運作，自主能力進一步增強。

c) 請為正計劃 下一階段進一步的神經配對深化調整禱告，祈求能有更精準細緻的幫助，同時能夠促進感覺神經的恢復。

(二) Mo爸媽

1)【照顧同時忙於教學】

由於早前陪伴阿Mo進行創新治癒，原有的教學工作推遲到這個月才補回，所以近日比較忙碌。同時也會抽出時間協助照顧幾位孫兒，雖是這樣，但這也是一件樂事。請為我們的身心靈健康禱告。

2) 【膝關節退化】

在這兩年多都停止了過去三十多年運動的習慣，約在半年前開始發現有膝關節退化的跡象，某程度上也影響了日常的活動。請為能及時得到適當的治療禱告。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「113 變化中的適應」 。