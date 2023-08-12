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娛樂
2023-08-12 23:57:16

李啟言阿Mo拔除尿喉沒不良反應 盼藉肌電圖EMG治療強化上肢機能

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李啟言盼能重拾自主控制排尿的機能。

李啟言盼能重拾自主控制排尿的機能。

「過去一年是怎樣渡過？」是李盛林經常被問及的問題，為人父母看著本來熱愛跳舞的兒子李啟言(阿Mo)，躺在床上接受漫長的治療，百般滋味。李盛林牧師靠著信仰和禱告的力量迎向前路，而每星期發出的代禱信，正是結合禱告力量的方式。今晚(12日)他發出第55封代禱信，信中透露阿Mo摘除尿管至今並冇不良反應，盼能重拾自主控制排尿的機能；另外，他已開始接受肌電圖(EMG)治療，盼藉此強化肌肉、神經及關節機能。

 

李盛林牧師相信禱告的力量。 李盛林阿Mo第55封代禱信 李盛林阿Mo第55封代禱信

李盛林牧師/李啟言(Mo)55封代禱信

（一）啟言（阿Mo

1. 「摘除尿管之後」

(感恩)

a) 摘除尿管兩個星期左右並沒有負面或不良的反應，已漸漸掌握排尿的次數和方法。

b) 膀胱伸張能力也有正常的反應。

(禱告)

a) 為能夠重拾自主控制排尿的機能禱告，祈求上帝貫通神經使內外尿道的括約肌能夠有正常的反應。

b) 膀胱剩餘的膀胱石能夠隨著時間全部排出。

c) 比插尿管時需要多了時間處理排尿和清潔，祈求不致影響各項治療和休息的時間。

2. 「透過肌電圖(EMG) 治療

(感恩)

a) 感謝中大醫院羅教授和劉教授引進中大最新的研究 (湯教授帶領的團隊)，利用EMG (透過貼附在皮膚表面的電極從淺層肌肉表面發出的電信號) 控制機械手和外肌肉，以達至肌肉、神經及關節活動的剌激強化訓練。

b) 感謝復康團隊一直以來在假期，甚至颱風中仍回院照顧並治療院內的病患者。

(禱告)

a) 祈盼上帝在每次的治療中給予操作EMG的治療師智慧，調較適切阿Mo的資料，輸入EMG的控制運作。

b) 祈盼藉EMG的治療能逐漸強化上肢的機能。

3. 下週一 MRI 磁力共振」

(禱告)

a) 為頸椎神經的水腫能逐步消退 禱告，以至神經的傳訊不受這因素阻礙。

b) 教授們能精準針對MRI 的結果，為阿Mo制訂 進一步的治療方案

() Mo爸媽

1. 「過去一年是怎樣渡過？」

在這一年內很多基督徒和有心人都直接或間接問我：「怎樣看苦難人生？」，「過去一年是怎樣渡過？」

信仰給了我們很大的定位和盼望，因為所信的是一位與我們有生命結連關係的上帝，不是一種利益或賄賂的關係（就是你給我甚麼，我就給你益處），更不是一種道德信仰，而是我們即時可以切實在苦難困惑中經歷的信仰，透過聖經所說，神賜力量和同在同行的安慰，有力的迎向前路。

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