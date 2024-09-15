李啟言阿Mo每天5小時物理治療 盼能全身舞動回歸正常人生

昨晚(8日)李盛林牧師發出第112封代禱信，以「有著盼望的期待」為題，指儘管阿Mo在過去兩年無法自主下床，仍無減對跳舞的熱忱，渴望有天能全身舞動。為強化肌肉，他每天要花5小時做基本物理治療，期待有天能回歸正常人生。

李啟言(阿Mo)與上周一(9日)在IG限時動態轉載NewJeans跳舞片，以文字表示「好想這樣跳舞」，並及「自從受傷之後，她們出道開始便一直治愈我」。

現時阿Mo每天花5小時做基本的物理治療，配合脊椎神經的電擊上肢和下肢肌肉操練，再加上關節和筋骨的拉動，使各組獨立的肌肉不致萎縮，「期待有一天這些被強化的獨立組別肌肉，能相互協調，實現日常生活的基本動作。」同時，隨著感官神經慢慢的恢復，期望有一天可重新感知能並自主排便。

李盛林在信中表示，阿Mo每當有機會，便翻看網絡中的跳舞視頻，看著表演者們的舞姿，更是挑動阿Mo參與其中的渴望，希望這熱忱能激發幫助他的意志和肌肉活動，「雖然現實環境暫不能舞動，但在腦海帶動肌肉跳動的意識，期待能有一天可全身舞動起來。」

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)112封代禱信

「有著盼望的期待」



「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們」(哥林多後書4:7)

1) 【經文解說 (下)】

a) 經文中保羅將自己 (也是我們) 的身體比作瓦器一樣，瓦器一旦破損便不能像金屬般回收再造，也不像玻璃破碎了可以重新熔化倒模。人就像瓦器，容易損壞，不能回收重造，就著這點看來似是沒有甚麼大的價值。其實，人的價值在於內裡所裝載的是甚麼，這對面對生命的價值帶來正面或是負面的影響。

b) 這器皿盛載著一件「寶貝」，就是主耶穌。祂要在人裡面顯出神莫大的能力，超越了人所能想像和所能做到的。所以隨後保羅說：「我們四面受敵卻不被困住；心裡作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。」

2) 【我們過去的經歷】

a) 我們都是軟弱的，面對重大的衝擊時都是常會束手無策。若沒有這「寶貝」帶來給我們的動力和心靈的穩定，我們實在沒有長期的能耐堅持著去面對。在這超過777天的治療中，我們靠著這「莫大的能力」，真實經歷到「不被困住」、「不至失望」、「不被丟棄」和「不至死亡」。

b) 我們都是學習不要只聚焦在自己身上，而是著眼在這位全知、全能的創造主和愛我們的主身上。

(一) 啟言 (Mo)

1) 期待【舞動起來】

儘管過去兩年無法自主下床，卻無減阿Mo跳舞的熱忱。每當有機會，便翻看網絡中的跳舞視頻，看著他們的舞姿，更是挑動阿Mo參與其中的渴望。雖然暫時在現實的環境中不能舞動，但在腦海中早已投入，帶動肌肉跳動的意識，期待能有一天可以全身舞動起來。

2) 期待【每各肌肉能相互協調】

現正每天用上了五個小時做最基本的物理治療，配合脊椎神經的電擊上肢和下肢肌肉操練，再加上關節和筋骨的拉動，使各組獨立的肌肉不致萎縮，更是能強化起來。期待有一天這些被強化的獨立組別肌肉，能相互協調，實現日常生活的基本動作。

3) 期待【隨著感覺強化，排便功能重回】

期待自主排便功能可以隨著感覺神經的恢復逐步回歸，盼望有一天可以重新感知能並自主排便。

4) 【禱告】： 從事故發到現在，阿Mo一直在等候期待著回歸正常的人生。

a) 請為各組獨立肌肉的強化禱告，祈求不致萎縮，並能有一天實現相互協調，恢復活動功能。

b) 請為排便的感覺能隨著感官神經慢慢的恢復禱告。

c) 請為阿Mo 的跳舞熱忱禱告，願他雖然目前只能在腦海中舞動，但這熱忱能激發幫助他的意志和肌肉活動。

(二) Mo爸媽

【凝望著治療中的阿Mo】

每天守候在治療中的阿Mo 身旁，了解他的治療進展。同時為治療中的他默默禱告每一個操練中的動作，盼望他能堅持，也盼望他能在操練中有更美好的進展。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「112 有著盼望的期待」 。