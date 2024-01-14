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娛樂
2024-01-14 01:53:14

李啟言阿Mo答應全力以赴不放棄 期待早日落實新醫療方案

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李啟言承諾不會放棄，直至四肢重新活動。

李啟言已接受了近年半的治療，他承諾不會放棄，直至四肢重新活動。

MIRROR前年7月的紅館演唱會發生嚴重意外，受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)已留醫近一年半，至今其父親李盛林牧師仍會每星期發出代禱信，分享阿Mo的狀況。李盛林在本周的代禱信，以聖經經文「耶穌設一個比喻，教導要恆切禱告，不可灰心。」為引子，信中透露，阿Mo期待新醫療方案能早日落實，盼可貫通失落了的神經信號，讓他能脫離這年半不能動彈的狀態。李父又指在患難中更感受到親情的力量，家人的陪伴亦成為阿Mo的鼓勵和動力，更感動是阿Mo回應是「繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能夠重新活動起來」。李父亦留意到社會接連發生家庭不幸的事件，望社會大眾能多抱同理心。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第77封代禱信

() 啟言(Mo)

1)*【滿心期待新方案】*

Mo對新的醫療方案總是渴望期待能早日落實，以至他能脫離這年半不能動彈的狀態 *如何貫通失落了的神經信號*

*【禱告】*

祈願神帶領教授們選取合適的方案，使阿Mo的頸椎神經能成功復康，成就醫學上一個創新的奇蹟。

2) *【去年今週代禱信(25) 20230115日】* - 前後一年的比較：

*(去年今週)*

a) *「啟言心願」*：在神的恩惠下，新醫療方案對復康有大突破。

b) *「去年醫療方案」*：已制定了下週開始的全新醫療方案，並配合各項先進復康器材，盼開始另一階段復康能有突破禱告。

*(現在今週)*

a) *「過去一年醫療方案全部達標」*：回想去年今週，轉到中大醫院已經整整一年，那時為阿Mo 制訂的治療方案全部取得了預期果效。現在，這週再次到了制訂另一個階段醫療方案的時間。

b) *「正如去年阿Mo的心願」*：這週也正正又是要制訂另一個階段醫療方案的時間。深深盼望在神的恩典帶領下，新醫療方案能對復康有大突破 *如何貫通失落了的神經信號*。也盼望阿Mo在主裡這個禱告的心願能成就。

*【禱告】*：祈盼在今年制定新的貫通頸椎神經方案時，能夠像去年一樣，做出明智的選擇，在實踐時可達至預期的目標。

3) *簡介【全港第一部新版上肢外骨骼】* 「新版上肢外骨骼」(upper limb exoskeleton)

*「上肢外骨骼」*

近年來，在工業和建築業中廣泛應用，若 *運用在醫療領域上有以下的果效*

i. 這「新版上肢外骨骼」能輔助康復，常

對中風、脊髓損傷、腦外傷、腦癱、多發性更化症和柏金遜病患者的功能恢復非常有效，包括改善上肢功能。

ii. 重點改善和強化上肢關節、肌肉和神經的活動和功能。

*【禱告】*

a) 感謝神，「新版上肢外骨骼」本月內會到港，阿Mo能夠第一個嘗試這「新版上肢外骨骼」。但願往後這復康儀器同樣可以 *幫助上肢有需要的患者*

b) 祈願這「新版上肢外骨骼」與「下肢外骨骼」能夠對阿Mo 的整體關節、肌肉和神經產生 *相互協同效應*

() Mo爸媽

1*「親情的力量」*

一年半以來，我們在患難之中更是經歷和感受到親情無比的力量。每天，家人都在阿Mo的旁邊，成為他在治療歷程中 *非常有力向前的鼓勵和動力*。更感動的是，他對家人的回應。他會繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能夠重新活動起來。

2) *「社會需要同理心」*

社會上接連發生家庭不幸的事情，有些真是聞者傷心，聽者流淚。但願不幸者和家人都能有力的面對，同時獲得適當的安慰和幫助。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 *「在主的引領下永遠都會有出路」*

 

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