李啟言阿Mo經歷從過山車變長途機99周治療 將展開馬拉松式復康操練

李啟言阿Mo已接受了99周的治療。

今日(16日)是父親節，從李啟言(阿Mo)的爸爸李盛林而言，過去兩年的父親節，百般滋味，今年兒子由治療走到復康路上，相信是最佳的父親節禮物。李盛林昨晚(15日)發出第99封代禱信，指阿Mo經過99周從「過山車」到「長途機」的治療，相信第100周便到達漫長治療的終點站下機，走上復康的「全馬拉松」操練，盼藉腦電波配合脊髓刺激，可直接主導控制自己活動。

對李盛林而言，阿Mo將踏上復康路，相也是兒木受傷以來的最佳父親節禮物。

李盛林表示，在過去的復康治療，阿Mo曾嘗試用過腦電波的儀器控制機械手，以測試他的腦部運作。下兩週將會嘗試擴大他的腦電波，直接連繫接駁到自身的上肢和下肢神經線，配合脊髓刺激，盼阿Mo可以藉此直接主導控制自己的活動。過去的99周，他感激不少人的鼓勵，指出「醫術、儀器對人的復康雖然重要，其實人的反應才是治療的關鍵，請繼續為阿Mo 的神經線對這些醫術和儀器能有正面的反應禱告，也盼所乘坐的「長途機」平安著陸，很快可以轉到另一賽道。」

阿Mo過去99周的治療進展，超越醫學大數據。

超越醫學大數據

李盛林回顧過去99個星期，從過山車、長途機到馬拉松式復康路，阿Mo身體的反應，超越了醫學的大數據：

a) 「頸椎骨第4節爆裂」，到現在仍可以靠著橫隔膜來呼吸 (頸椎第四節的神經是控制橫隔膜，沒有停止還繼續運作著)。

b) 預算這麼嚴重的頸折，應需要一年半載才能離開ICU，但 「10星期左右摘除頸箍及口部一切插喉；更是離開ICU」，

c) 這麼嚴重的受創，在「15星期左右離開急症醫院」，轉到療養醫院。

d) 長期插著尿喉是很困難才能擺脫對它的倚賴，但阿Mo在「一年左右尿袋摘除」

e) 「脊椎神經、關節、肌肉、及身體各部神經」

i. 按常理若是頸椎骨折 (醫學稱為「高位折癱」)，其以下的脊椎神經在三至四個月之後就會自然萎縮，同時也帶動身體的其他活躍肌萎縮，但99個星期了，從阿Mo身上並沒有見到這些現像。

ii. 四肢癱瘓的阿Mo，竟然在近這兩三個月 手部和腳部的肌肉更是結實和質量增加。