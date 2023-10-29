李啟言阿Mo經10個月體能訓練 肌肉活動正常只待神經信號傳遞

在MIRROR紅館演唱會事故中受重傷的李啟言(阿Mo)，於本年初轉往新院接受治療，李盛林在昨晚發出第66封代禱信，信中指出配合特別購置的康復儀器，接受近10個月的體能訓練，身體的活動機能健康正常，沒有壓瘡或尿道感染，咀嚼緩慢但亦算正常，目前待神經信號傳遞至肌肉的活動。另外，早前已找到護工姐姐協助照顧，望簽證能順利審批。阿 Mo父母在信中透露， 眼巴巴看著兒子面對66個星期的治療，困惑和糾結的心情不時浮現在心頭，從中亦深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，並體驗到要「向有需要的人伸出援手」。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第66封代禱信

( 一) 啟言(Mo)

1) 「掌握身體維生機能和活動」：感謝神...

a) 經過在新院近10個月的體能訓練，大致身體的活動機能都健康正常，只是還未能連結神經信號傳遞至肌肉的活動。

b) 過去八個月都 沒有壓瘡出現。

c) 咀嚼能力都能維持正常，只是每一口要慢慢咬嚼吞下。

d) 在除去尿喉這三個月以來都 未有出現明顯尿道感染發炎。

2)「護工姐姐」：

感謝神，並因為大眾有心人的祝福和禱告，已找到一位有護理和物理治療經驗的護工姐姐。請為她的 簽證能盡快批出 禱告。

3)「了解阿Mo治療的儀器 7 – Arjo Sara Plus」 (簡介)

「工作原理」：

是目前最先進 的落地式站立和抬起輔助工具。它適用於各種不同肢體活動能力的人。它可用於站立轉移、負重鍛鍊、站立練習以及平衡、踏步和行走訓練。

（感恩與療效）

感謝神，在年初入住中大醫院時，阿Mo經過了4個月藉著這儀器的輔助，坐於床邊作上身前後左右平衡的訓練，讓他掌握上身平衡的能力。這平衡訓練能使他：

i. 在五個月前開始用上身自主左右微擺動來平衡控制外骨骼的踏步，腿部肌肉都一直有所增長和結實。

ii. 坐於輪椅時也可以用放在輪椅扶手上的左右兩臂來平衡坐姿，使他更 能穩定坐在輪椅上。

(禱告) ：在混合儀器的使用 --

1) 請為阿Mo 持續強化的平衡能力 禱告。

2) 能保持並 強化他的四肢，以作隨時活動的準備。

3) 近期在針灸的刺激下，手腳的感覺也增強了。祈願他的活動神經也隨之被刺激起來。

( 二) Mo爸媽

1) 「困惑中得釋放」：

a) 在阿 Mo 六十六個星期的治療中，眼巴巴看著所親愛的兒子面對如此情況，困惑和糾結的心情也不時浮現在心頭。但能在這光景中被釋放出來，完全因為是所相信和仰望的救贖主，給我們有指望。

b) 憑信心、不憑眼見。不是自我感覺良好，而是從歷史經驗和聖經中的應許，與過去一年看見神在阿Mo 身上的工作，對神的能力和作為有信心。就正如詩篇27:13-14「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。」

(禱告)

祈求主在阿Mo的治療上，每一天都給阿 Mo及家人一點點曙光的鼓勵。

2) 「在身體殘缺中的爭扎」：

a) 請為「路向四肢傷殘人士協會」在過去30多年對傷殘人士的復康服務，協助及鼓勵他們重過正常的生活，重投社區禱告。

b) 祈願照顧傷患的家人也內心強大，有心有力的面對。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「向有需要的人伸出援手」。