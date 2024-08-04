李啟言阿Mo肌肉有伸縮感覺 積極心態沒減退：我唔攰，可以繼續做

李啟言(阿Mo)經歷兩年的「高折癱」治療的過程，現正展開馬拉松式康復「復康馬拉松」，其父李盛林牧師昨晚(3日)發出第106封代禱信，指阿Mo各組肌肉的活動，開始有伸縮的感覺，一部份肌肉開始從零反應逐步強化起來，而面對治療所帶來心境和情緒的高低起伏，阿Mo一直積極奮鬥。李父引用奧運屢創新跳水紀錄的女將回應傳媒的說話：「我不怕努力，只怕自己不夠努力。」比喻阿Mo的心態，每次治療師建議他停下休息時，他總是說：「我唔攰，可以繼續做！」李父認為這是創造奇蹟的條件。

李父在信中指阿Mo對治療的反應理想，相信假以時日的鍛鍊，大部份肌肉都能動起來，完成東風「復康馬拉松」。創新治療不一定能完全醫治疾病，但卻能給予人一個機會和盼望。這機會和盼望的成果取決於病患者對治療的反應，阿Mo深知他的努力對醫治方案是有幫助，好的果效不是必然。李父祈願，肌肉已有的感覺和動力，更強烈地發揮功能；而阿Mo的治療進展，隨後可惠及更多因脊椎創傷或其他問題導致脊椎受損的人能得到醫治。作為父母，他坦言這兩年的陪伴機會雖非所願，但仍十分珍惜。

李盛林牧師 / 李啟言 ( 阿 Mo) 第 106 封代禱信

( 一 ) 啟言 (Mo)

1) 【正式踏進全新開始「復康馬拉松」的東風】

在很多人心目中不可能的事情已經發生，「東風」已經一直吹動著。就正如軍事上飛彈的型號，一款比一款強勁。現在的「東風」帶來各組肌肉的活動，開始有伸縮的感覺，一部份肌肉開始從零反應逐步強化起來。只要假以時日的鍛鍊，便能大部份肌肉動起來，完成東風「復康馬拉松」。這將會是一個不可思議的復康旅程，帶來的是盼望，也期待著神蹟。

2) 【創新的治療帶來盼望】

a) 創新治療不一定能完全醫治疾病，但卻能給予人一個機會和盼望。這機會和盼望的成果取決於病患者對治療的反應，而這反應在醫學權威的心目中，因為沒有文獻和詳細的研究個案，仍是沒有百分之一百的了解。

b) 對阿Mo來說，他也深深認知他的努力和醫治方案是有幫助，好的果效不是必然的，唯有加上信靠這位創造及醫治人所有機能的創造主，才能經歷到今天的成果。

3) 【兩年沒有減退的積極心態】

正值奧運期間，借用屢創新跳水紀錄的女將回應傳媒的說話：「我不怕努力，只怕自己不夠努力。」這都是阿Mo過去兩年常對治療師表達得最多的意思。每次治療師在治療的過程中覺得他要停下來休息時，*他總是說：「我唔攰，可以繼續做！」 *有這樣的心態才是創造奇蹟的條件。

4) 【禱告】

a) 祈願東風能一浪接一浪的增大，使肌肉已有的感覺和動力，更強烈地發揮功能。

b) 祈願因著阿Mo的治療進展，隨後可以惠及更多因脊椎創傷或其他問題導致脊椎受損的人能得到醫治。

( 二 ) Mo 爸媽

1) 【作為傷患者家屬的同行】

a) 兒女長大了各有自己的事業和工作。這兩年有機會陪伴停下來的阿Mo，與他同行，是一個難得的機會，雖然這樣的「陪伴機會」並非父母所願。但在阿Mo 最需要的時候，我們都樂意學習作同行陪伴的父母，並十分珍惜這段同行的日子。

b) 傷患者面對自己受傷受創的現況，在心態和情緒上都需要自我調整。陪伴的人也要學習接受，特別是患者向家人的表達是最直接和真摰的。所以苦患者若不能調整過來，變得意志消沉，不再力拚下去，整日怨天尤人的話，對自己和陪伴的人都沒有好處。