李啟言阿Mo肌肉漸有主動反應 李盛林：絕望等待中卻夢想成真

李盛林牧師昨晚(20日)發出第104封代禱信，信中指李啟言(阿Mo)從4星期前開始的神經配對至今，基本生活所需的肌肉活動，漸漸有反應，只是還不夠力量，同時大腦需要慢慢掌握怎樣控制。李父直言，見證著傷後不能動的手腳，現在開始看似有主動的動作反應，整個過程異常感動。他感恩阿Mo已拆除手術釘子，傷口縫合理想，本周將安排手術後首次洗澡。

作為父母，李盛林表示，對比事發初期，真的不敢想像可有今天這樣治療帶來的盼望，感謝醫學界，感謝創造神，讓他從絕望的期待中，竟可以夢想成真。他祈願找到的 「神經線和肌肉在操練的過程中能夠繼續強化」，神經信號的學習也能隨着時間的訓練而逐步掌握。同時為治療師的細心和耐心禱告，願他們在看似沉悶的工作中堅持。

李盛林形容治療師為阿Mo尋找神經線與肌肉配對腦電波的過程，起初好像是考古的探索一樣，沒有十足的頭緒，但隨後確定了一個大的範圍之後，就好像要進行地毯式的搜索。每個電波的頻道都慢慢嘗試，觀察肌肉反應。雖然過程中很多嘗試與錯誤，也看似沉悶，但對阿Mo、家人及治療師們來說，卻是充滿了剌激和挑戰，每當配對成功，對大家都是一個很大的激勵。

李盛林牧師 /李啟言(阿Mo)第104封代禱信

(一) 啟言(Mo)

1) 神經線配對帶來的感動

經過了四星期的神經配對(現在仍進行中)，基本生活所需的肌肉活動，都在配對的過程中漸有反應，只是還不夠力量，也需要大腦慢慢掌握怎樣控制。眼看原本手和腳在過去這一大段的日子都是不能動，現在卻是開始看似有主動的動作反應！每個認識並看到現在的阿Mo的人，都產生異常感動。

2) 神經配對有如考古的探索

治療師為阿Mo做神經線配對已有四個星期。他們尋找神經線與肌肉怎樣配對腦電波，起初好像是考古的探索一樣，沒有十足的頭緒，但隨後確定了一個大的範圍之後，就好像要進行地毯式的搜索。每個電波的頻道都慢慢嘗試，觀察肌肉反應。雖然過程中很多嘗試與錯誤，也看似沉悶，對阿Mo、家人並治療師們卻是充滿了剌激和挑戰。每當配對成功，對大家都是一個接一個的激勵。

3) 本周拆除手術縫合的釘子

手術釘在過去的一週已拆除，感謝神傷口縫合很是理想，而且沒有任何感染。這星期會安排術後第一次沖涼。正如先前的代禱信所表達，每次沖涼都需要花不少的氣力和體力呢！

4) 禱告

a) 祈願找到的 神經線和肌肉在操練的過程中能夠繼續強化，神經信號的學習也能隨著時間的訓練而逐步掌握。

b) 請為治療師的細心和耐心禱告，願他們在看似沉悶的工作中堅持，盼神也與他們同在，幫助他們找出神經、肌肉與腦電波的最佳配對。

(二) Mo爸媽

1) 絕望中的等待，卻夢想成真

每看到因為配對成功而帶給各人的喜悅，作為爸媽，比對事發初期，真的不敢想像可以有今天這樣治療帶來的盼望。現在卻是夢想成真。感謝醫學界，感謝創造主。