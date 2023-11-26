李啟言阿Mo頸椎神經水腫明顯消減 仍因疤痕阻礙信號傳遞

李盛林牧師昨晚(25日)發出李啟言(阿Mo)第70封代禱信，信中透露阿Mo受創傷的頸椎神經水腫已明顯消減，仍有待進一步改善，受創的頸椎神經處因留有疤痕而阻礙神經信號的傳遞。他又回顧去年第一次肺部被吹起、沖涼和遠望窗外，並交代目前進展，現已每周兩次沖涼、呼吸正常但暫未能用胸肌咳嗽、隨時可遠望大自然景色。

李盛林牧師//李 啟言(阿 Mo)第70封 代禱信 (一) 啟言(Mo) 1) 「突破治療的樽頸位」 ： 受創傷的頸椎神經水腫由起初受創到現在已明顯有點消減，仍有待進一步的改善，但受創的頸椎神經處因留有疤痕的緣故而阻礙神經信號的傳遞。

(禱告) 因暫時在醫學上都未能完全掌握如何治理脊椎神經的水腫和疤痕，祈求創造人類機能的主用祂的方法改善 這些水腫和疤痕，得以進入下一步創新的治療。 2) 「去年今週代禱信(18) – 2022年11月27日」 - 嘗試作前後一年的比較： a) 「去年今週的第一次」 去年受創後近四個月才「第一次肺部被吹起」、「第一次沖涼」、「第一次可以遠望窗外」。 (感恩//禱告)：這些都是得來不易…出事後4 個月 i. 第一次沖涼，相對現在，體能上可應付每週兩次了；

ii. 第一次肺部被吹起，相對現在，呼吸正常，只是暫未有能力用胸肌咳嗽； iii. 第一次遙望窗外景色，相對現在，隨時可遠望大自然景色。 3)「瞭解阿Mo治療的儀器 1 1– 氣墊傾鈄病床」 (簡介) 「工作原理」： a) 由於採用了交替雙層系統，這型號的病床可以減少壓力，有助於最大限度地降低患者身體所承受持續的壓力。作為整體護理計劃的一部分，交替壓力可用於預防壓瘡的傷害。 b) 只需按下按鈕，床墊就會根據病人的體重和體位自動進行連續調節床墊的壓力和定時左右的傾鈄。

(感恩//禱告)：除了這特別的病床之外，加上醫護及治療師的悉心照顧，到現在壓瘡都沒有再度出現。 (二) Mo爸媽 1) 「重現一年前的忐忑心情」： a) 重溫去年的代禱信(18)，當時的心靈都是因為阿Mo的身體一直都是起伏變化，曾數次在禱告中向神哭訴；現在他的身體情況穩定，焦點也落在創傷頸椎神經可以怎樣面對前面的治療而忐忑。 b) 感謝神，教授們都是一直以來 積極地探討前面可行的治療方案，特別是上週他們與多倫多大學教授M.Fehling交流，印證現在阿Mo的醫治方向正確 （強化四肢、肌肉、關節、創傷以下的神經）。期待有更創新科技的治療 (現在已有數個創新脊柱神經治療的突破研究) 或是創造主的醫治。感謝神有祂和醫療團隊，並全世界的同行有心人。